Escolas inglesas precisam retirar relógios porque alunos não sabem ler ponteiros

De acordo com especialista, essa não é a única tarefa básica que os estudantes têm dificuldade para exercer

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:00

Os modelos de ponteiro estão sendo substituídos por versões digitais para evitar transtornos durante as provas
Os modelos de ponteiro estão sendo substituídos por versões digitais para evitar transtornos durante as provas

De acordo com sindicatos de professores, algumas escolas do Reino Unido decidiram retirar os relógios de ponteiro das salas de prova.

A medida foi tomada depois que estudantes do ensino primário e secundário relataram dificuldade para ler as horas durante os exames, o que levou à substituição dos modelos analógicos por versões digitais.

A razão por trás da dificuldade

Segundo Malcolm Trobe, vice‑secretário geral da Associação de Líderes Colegiais e de Faculdades (ASCL), os jovens estão tão habituados aos dispositivos digitais que têm dificuldade em compreender tecnologias analógicas.

Em entrevista ao The Telegraph, ele afirmou que “eles estão vendo uma representação digital do tempo nos telefones e nos computadores. Quase tudo que eles têm é digital”.

É hora de aceitar?

Para Trobe, que já atuou como diretor de escola, a presença de um relógio analógico em sala de aula pode gerar estresse desnecessário, algo que os professores buscam evitar durante as provas.

Ele defende que exibir as horas em formato digital ajuda a evitar interrupções, já que os alunos não precisam perguntar o horário, e torna o gerenciamento do tempo nos exames direto e fácil.

O comentário de Trobe gerou debate nas redes sociais, com muitos educadores expressando choque e desapontamento diante da dificuldade de crianças em realizar uma tarefa considerada básica.

O que mais está mudando

A dificuldade em ler relógios analógicos não parece ser a única limitação das crianças atualmente.

De acordo com Sally Payne, terapeuta ocupacional pediátrica de uma fundação beneficente na Inglaterra, muitos jovens também não sabem segurar corretamente um lápis de madeira.

Em entrevista ao The Guardian, ela explica: “Para segurar um lápis e movê-lo, é necessário um controle forte dos músculos dos dedos. Crianças precisam de muitas oportunidades para desenvolver essas habilidades”.

Para Payne, essa situação está ligada ao hábito de os pais oferecerem dispositivos eletrônicos em vez de incentivar atividades que promovam o desenvolvimento motor das crianças.

Brincar com blocos de montar ou frequentar parques, por exemplo, ajuda a desenvolver habilidades básicas, incluindo a destreza necessária para segurar um lápis.

