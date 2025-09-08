ENTENDA

Fiuk tenta invadir camarim de rapper americano cinco vezes e bate-boca com repórter em festival

Cantor tentou entrar em camarim de Travis Scott enquanto artista recebia outra pessoa

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:02

Fiuk protagonizou confusão em festival Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Travis Scott foi uma das atrações que agitaram o festival The Town na noite do último sábado (6), em São Paulo. No entanto, o momento de música e diversão rendeu ainda um vexame protagonizado por Fiuk nos bastidores.

O ex-BBB tentou invadir o camarim do artista cinco vezes, de acordo com fontes próximas à colunista Fábia Oliveira. Inclusive, em uma das vezes o filho de Fábio Jr. tentou entrar no ambiente enquanto o cantor Matuê estaria conversando com o artista, mas foi retirado pelos seguranças do local.

No entanto, a confusão ainda continuou após o cantor bater boca com um repórter do programa “É Show”, do SBT, que questionou a relação dele com a advogada Deolane Bezerra.

No início da entrevista, Fiuk diz que a repórter teria falado que faria apenas duas perguntas e em seguida, interpôs outra sobre Deolane. “A consequência da fama é de algo que eu faço. Quando eu não dou entrevista, é por essas coisas que acontecem”, disse ao repórter Allan Borges.