Fiuk tenta invadir camarim de rapper americano cinco vezes e bate-boca com repórter em festival

Felipe Sena
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:02
Travis Scott foi uma das atrações que agitaram o festival The Town na noite do último sábado (6), em São Paulo. No entanto, o momento de música e diversão rendeu ainda um vexame protagonizado por Fiuk nos bastidores.
Fiuk
O ex-BBB tentou invadir o camarim do artista cinco vezes, de acordo com fontes próximas à colunista Fábia Oliveira. Inclusive, em uma das vezes o filho de Fábio Jr. tentou entrar no ambiente enquanto o cantor Matuê estaria conversando com o artista, mas foi retirado pelos seguranças do local.
No entanto, a confusão ainda continuou após o cantor bater boca com um repórter do programa “É Show”, do SBT, que questionou a relação dele com a advogada Deolane Bezerra.
No início da entrevista, Fiuk diz que a repórter teria falado que faria apenas duas perguntas e em seguida, interpôs outra sobre Deolane. “A consequência da fama é de algo que eu faço. Quando eu não dou entrevista, é por essas coisas que acontecem”, disse ao repórter Allan Borges.
Fiuk ainda reforçou a amizade com Deolane. “Tenho muito carinho pela Deolane, tenho a guitarra que ela me deu até hoje”. No entanto, ainda disse que ficou “chateado” por ter sido enganado pelo repórter.