NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Alfredo é assaltado e salvo por Nelson

Confissões, investigações e uma surpreendente atitude de Nelson muda tudo no capítulo deste sábado (17)

O capítulo deste sábado (17) de Garota do Momento promete agitar ainda mais os dramas e segredos da trama. O delegado decide ir a fundo no mistério da carta anônima que vem intrigando os personagens e começa a investigar o seu conteúdo. >

Outro momento marcante envolve Alfredo, que passa por um sufoco ao ser assaltado. Para surpresa de todos, quem surge como salvador é Nelson, seu antigo rival, que aparece na hora certa e impede algo pior. O ato heroico mexe com todos, inclusive com Alfredo, que se vê obrigado a repensar sua visão sobre o passado.>

Ao mesmo tempo, Beto finalmente abre o jogo com Ronaldo e revela a verdade sobre Bia, o que abala ainda mais o relacionamento entre todos os envolvidos. Em paralelo, Alfredo e Guto conseguem convencer Anita a dar abrigo a Nelson, o gesto mostra que alianças improváveis estão se formando.>

Em meio a isso, Ronaldo fica dividido ao encarar Bia frente a frente: ele hesita sobre seguir com a viagem que faria com Camila, e um novo dilema toma forma.>

Para fechar o episódio com tensão, os policiais encontram um cordão de Valéria no local indicado por Geraldo, acendendo mais uma chama no mistério que ronda a história.>