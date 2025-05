NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Beto rompe noivado com Bia após reviravolta inesperada (02)

Capítulo desta sexta-feira (02) traz fim de relacionamento, reencontros surpreendentes e ameaças reveladoras

O capítulo de Garota do Momento, exibido nesta sexta-feira (02), trará fortes emoções e grandes viradas na trama. Após um período de incertezas, Beto finalmente toma coragem e decide romper o noivado com Bia, deixando todos ao redor surpresos, principalmente após uma conversa reveladora com Raimundo. >