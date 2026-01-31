ASTROLOGIA

Gêmeos, Libra e mais 2 signos: Descubra como seus amigos podem se tornar aliados poderosos hoje (31 de janeiro)

Signos veem suas redes de contatos bombarem; saiba como as trocas de hoje mudam seu destino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:19

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

O último dia de janeiro pede movimento e troca de ideias! Para Gêmeos, o charme e a agilidade mental estão no topo. Se você tem pendências rápidas ou quer convencer alguém de algo, aproveite a manhã de hoje. Sua palavra tem um peso especial e sua capacidade de flertar com a vida está atraindo oportunidades incríveis em todos os setores.



Sagitário e Libra também sentem essa vibração social. Para o sagitariano, o equilíbrio entre dar e receber é o segredo para parcerias de sucesso. Negociações informais feitas hoje podem render bons frutos em fevereiro. Já os librianos encontram alegria em sair da rotina; planejar algo diferente com amigos ou com o par vai expandir seus horizontes e trazer um novo fôlego para o seu final de semana.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Até mesmo Leão, que sentirá um desejo de recolhimento mais tarde, deve aproveitar as amizades pela manhã. Alguém do seu círculo social pode se revelar um aliado importante para seus planos futuros. A vida social hoje funciona como uma ponte para novos começos. Não perca a chance de circular e ouvir o que as pessoas têm a dizer.

