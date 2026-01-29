Hoje (29 de janeiro) marca um dia de virada para Sagitário, Libra e mais 2 signos; veja como as parcerias mudam tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:14
Nesta quinta-feira, o ditado "quem tem boca vai a Roma" nunca foi tão verdadeiro. Para os Sagitarianos, as parcerias e acordos estão em pauta. É o momento de ouvir mais e negociar com gentileza; um contrato assinado hoje tem grandes chances de sucesso. Libra sente o desejo de expandir horizontes, sendo um dia excelente para contatos internacionais ou acadêmicos.
Já para Leão, o trabalho em equipe flui de forma mágica. Sua capacidade de enxergar o que vem pela frente motiva o grupo e traz soluções que ninguém mais viu. E, claro, Gêmeos lidera essa onda social, conectando pessoas e ideias com uma facilidade invejável. A troca de informações é o seu maior trunfo agora.
Saia do escritório (ou do home office) nem que seja para um café rápido. Circule, troque cartões, responda directas. Uma conversa despretensiosa hoje pode se transformar em uma parceria lucrativa ou em um projeto de vida amanhã. A energia do Ar favorece o movimento das ideias.