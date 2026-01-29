ASTROLOGIA

Hoje (29 de janeiro) marca um dia de virada para Sagitário, Libra e mais 2 signos; veja como as parcerias mudam tudo

Signos descobrem que conversar é o melhor investimento para o futuro agora

Nesta quinta-feira, o ditado "quem tem boca vai a Roma" nunca foi tão verdadeiro. Para os Sagitarianos, as parcerias e acordos estão em pauta. É o momento de ouvir mais e negociar com gentileza; um contrato assinado hoje tem grandes chances de sucesso. Libra sente o desejo de expandir horizontes, sendo um dia excelente para contatos internacionais ou acadêmicos.



Já para Leão, o trabalho em equipe flui de forma mágica. Sua capacidade de enxergar o que vem pela frente motiva o grupo e traz soluções que ninguém mais viu. E, claro, Gêmeos lidera essa onda social, conectando pessoas e ideias com uma facilidade invejável. A troca de informações é o seu maior trunfo agora.

