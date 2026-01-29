Acesse sua conta
Hoje (29 de janeiro) marca um dia de virada para Sagitário, Libra e mais 2 signos; veja como as parcerias mudam tudo

Signos descobrem que conversar é o melhor investimento para o futuro agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, o ditado "quem tem boca vai a Roma" nunca foi tão verdadeiro. Para os Sagitarianos, as parcerias e acordos estão em pauta. É o momento de ouvir mais e negociar com gentileza; um contrato assinado hoje tem grandes chances de sucesso. Libra sente o desejo de expandir horizontes, sendo um dia excelente para contatos internacionais ou acadêmicos.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Já para Leão, o trabalho em equipe flui de forma mágica. Sua capacidade de enxergar o que vem pela frente motiva o grupo e traz soluções que ninguém mais viu. E, claro, Gêmeos lidera essa onda social, conectando pessoas e ideias com uma facilidade invejável. A troca de informações é o seu maior trunfo agora.

Saia do escritório (ou do home office) nem que seja para um café rápido. Circule, troque cartões, responda directas. Uma conversa despretensiosa hoje pode se transformar em uma parceria lucrativa ou em um projeto de vida amanhã. A energia do Ar favorece o movimento das ideias.

