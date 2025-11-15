Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de escutar o coração: tire a sua sorte do dia para este sábado (15)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia para ouvir o que seus sentimentos têm a dizer. Este sábado (15) é propício para se reconectar com o interior e buscar fazer aquilo que a correria te tem feito deixar de lado, seja reencontrar um amigo, seja investir em algo novo, seja propor algo especial ao lado de alguém amado. A energia trará muita sensibilidade para ser mais fiel a sua essência e ao coração. 

A sorte do dia ensina ainda que por mais que se tenta criado inúmeras cascas pela dureza da vida, ainda há no fundo um amor genuíno pela vida que precisa ser cultivado a cada dia. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente

A mensagem do dia é a seguinte:

Afaste-se do barulho e acolha com amor o ruído de suas inquietações. Assim, você sintonizará com a frequência dos batimentos da alma.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Imagem - Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tarot deste sábado (15 de novembro) aponta ganhos inesperados e decisões que destravam a vida

Tarot deste sábado (15 de novembro) aponta ganhos inesperados e decisões que destravam a vida
Imagem - Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

Alguém do seu passado vai te mandar mensagem do nada e virar sua vida de cabeça para baixo; veja quem é, segundo seu signo

MAIS LIDAS

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
01

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma
02

Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma

Imagem - A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco
03

A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Imagem - Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura
04

Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura