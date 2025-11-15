MENSAGEM

Hora de escutar o coração: tire a sua sorte do dia para este sábado (15)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia para ouvir o que seus sentimentos têm a dizer. Este sábado (15) é propício para se reconectar com o interior e buscar fazer aquilo que a correria te tem feito deixar de lado, seja reencontrar um amigo, seja investir em algo novo, seja propor algo especial ao lado de alguém amado. A energia trará muita sensibilidade para ser mais fiel a sua essência e ao coração.

A sorte do dia ensina ainda que por mais que se tenta criado inúmeras cascas pela dureza da vida, ainda há no fundo um amor genuíno pela vida que precisa ser cultivado a cada dia.

A mensagem do dia é a seguinte:

Afaste-se do barulho e acolha com amor o ruído de suas inquietações. Assim, você sintonizará com a frequência dos batimentos da alma.