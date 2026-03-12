Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 08:08
Se você estava esperando um sinal para organizar sua vida financeira, ele chegou às 01:07 da manhã de hoje. Com a Lua transitando pelo signo mais austero do zodíaco, a energia favorece tudo o que exige disciplina e visão de longo prazo. Não é o momento de fazer compras por impulso ou arriscar em investimentos que você não entende. A palavra de ordem é conservação. O dinheiro hoje não vem da sorte, vem da sua capacidade de dizer 'não' ao desnecessário.
Os grandes beneficiados por essa clareza mental são Sagitário, Escorpião e Aquário. Para o sagitariano, o foco total volta-se para o orçamento mensal; para o escorpiano, a mente está afiada para aprender novas técnicas de gestão; e para o aquariano, é hora de planejar os bastidores do seu próximo salto financeiro. Se houver dívidas pendentes ou processos burocráticos travados, use as próximas horas para resolver.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
No trabalho, a produtividade estará em alta, especialmente para tarefas detalhistas. Aproveite para revisar impostos, contratos e taxas bancárias. Pequenos vazamentos de dinheiro podem ser detectados hoje. Lembre-se que Capricórnio constrói impérios através da persistência e da economia inteligente. O que você plantar de organização financeira hoje se tornará a segurança que você terá nos próximos meses.
Encare os seus números sem medo. Às vezes, o realismo dói um pouco no início, mas é ele que liberta. Ao final do dia, faça um planejamento real, sem otimismo exagerado, focando no que é possível realizar com os recursos que você tem agora. A estabilidade não cai do céu, ela é erguida com inteligência. Quem segue o ritmo de Capricórnio nesta quinta garante que o final do mês será muito mais tranquilo e próspero.