ASTROLOGIA

Hora de poupar: Sagitário e mais 2 signos veem os caminhos financeiros se abrirem através do corte de gastos nesta quinta (12 de março)

Veja como organizar seu orçamento para ver o dinheiro render de verdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:08

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para organizar sua vida financeira, ele chegou às 01:07 da manhã de hoje. Com a Lua transitando pelo signo mais austero do zodíaco, a energia favorece tudo o que exige disciplina e visão de longo prazo. Não é o momento de fazer compras por impulso ou arriscar em investimentos que você não entende. A palavra de ordem é conservação. O dinheiro hoje não vem da sorte, vem da sua capacidade de dizer 'não' ao desnecessário.



Os grandes beneficiados por essa clareza mental são Sagitário, Escorpião e Aquário. Para o sagitariano, o foco total volta-se para o orçamento mensal; para o escorpiano, a mente está afiada para aprender novas técnicas de gestão; e para o aquariano, é hora de planejar os bastidores do seu próximo salto financeiro. Se houver dívidas pendentes ou processos burocráticos travados, use as próximas horas para resolver.

No trabalho, a produtividade estará em alta, especialmente para tarefas detalhistas. Aproveite para revisar impostos, contratos e taxas bancárias. Pequenos vazamentos de dinheiro podem ser detectados hoje. Lembre-se que Capricórnio constrói impérios através da persistência e da economia inteligente. O que você plantar de organização financeira hoje se tornará a segurança que você terá nos próximos meses.

