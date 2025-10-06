Acesse sua conta
Já tem data? Manuela Dias revela que vai escrever outra novela das 9: ‘engatilhadissíma’

Autora foi duramente criticada nas redes sociais pelo remake do clássico da teledramaturgia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:40

Autora do remake de 'Vale Tudo' falou sobre críticas que vem recebendo
Autora do remake de 'Vale Tudo' falou sobre críticas que vem recebendo Crédito: Reprodução | Globo

“Vale Tudo” chega na reta final, com último capítulo previsto para 17 de outubro, mas o remake que gerou diversas expectativas, também foi alvo de diversas críticas, sobretudo por causa do rumo que Manuela Dias, autora da trama, destinou a alguns personagens, além da forma como a trama foi conduzida.

Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar neste domingo (6), Manuela Dias revelou que apesar das críticas, está com outra trama engatilhada na TV Globo. “Já estou com outra novela das 9 engatilhadissíma”, disse a autora, que disse ainda que também está produzindo um filme.

Após o período de trabalho intenso, Manuela disse que pretende fazer um “aniversário fora de época”, porque não teve como comemorar por causa da novela, para celebrar, além das férias. Durante conversa com a jornalista Poliana Abritta, a autora também explicou como lida com as críticas.

Além de ressaltar que fez o seu “melhor” no folhetim, a autora disse que não é sobre “sofrer críticas”, mas que saber “aprender”. “Eu tentei minha coreografia mais difícil, eu não economizei em nada, dei tudo de mim. E é assim mesmo, a gente tem que se arriscar”, disse.

Já sobre o elenco, a autora do remake reforçou que os atores têm dado “o melhor de si” para agradar o público, quem tem feito diversas críticas, como o apagamento de Raquel, interpretada por Taís Araújo, como protagonista, além de ter faltado complexidade na construção de uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia brasileira, a Odete, agora interpretada por Déborah Bloch. A crítica foi até mencionada por Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga, que escreveu a versão de 1988 do folhetim.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Edgar teceu diversas críticas a Manuela Dias. Inclusive, afirmou que o pior erro foi ter colocado Odete como uma serial killer, deixando a personagem sem humanidade. Dias antes, o viúvo de Braga com quem viveu por mais de 40 anos, usou um trocadilho da icônica personagem para detonar a autora: “Manuela Dias não tem lastro nem intimidade intelectual para um remake dessa monta”, escreveu em uma publicação no Instagram.

