ASTROLOGIA

Libra, aquário e mais 2 signos podem viver reencontros marcantes ainda esta semana (25 de fevereiro)

O poder das palavras está no auge e o diálogo será o grande cupido do dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:30

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu coração estava pedindo um sinal, ele chegou através de uma notificação no celular. A Lua em Gêmeos é a mestre da comunicação, e no amor, isso se traduz em flertes inteligentes e conversas que duram horas. Para Aquário e Leão, o brilho pessoal está irresistível. Se você é Aquariano, seu charme vem da originalidade, sua conversa leve e divertida vai atrair gente nova ou renovar o frescor da sua relação atual.

Para os Leoninos, o palco é a vida social. Um interesse romântico pode surgir de onde você menos espera: de uma conversa despretensiosa em um grupo de amigos ou em um evento de networking. Já para Libra, o amor pede aventura intelectual. Sair da rotina e planejar algo novo com o par vai fortalecer os laços de uma forma que você não via há tempos. O aprendizado conjunto é o melhor afrodisíaco para hoje.

