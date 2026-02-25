Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Libra, aquário e mais 2 signos podem viver reencontros marcantes ainda esta semana (25 de fevereiro)

O poder das palavras está no auge e o diálogo será o grande cupido do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:30

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu coração estava pedindo um sinal, ele chegou através de uma notificação no celular. A Lua em Gêmeos é a mestre da comunicação, e no amor, isso se traduz em flertes inteligentes e conversas que duram horas. Para Aquário e Leão, o brilho pessoal está irresistível. Se você é Aquariano, seu charme vem da originalidade, sua conversa leve e divertida vai atrair gente nova ou renovar o frescor da sua relação atual.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja por que esta madrugada marca o fim de um ciclo de dúvidas para muitos signos (25 de fevereiro)

Depois de um longo acúmulo emocional, três signos finalmente fecham ciclos e começam uma era de cura hoje (25 de fevereiro)

Decisões mais conscientes e energia protegida: o que o dia de hoje (25 de fevereiro) exige de você pode redefinir seus próximos passos

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Para os Leoninos, o palco é a vida social. Um interesse romântico pode surgir de onde você menos espera: de uma conversa despretensiosa em um grupo de amigos ou em um evento de networking. Já para Libra, o amor pede aventura intelectual. Sair da rotina e planejar algo novo com o par vai fortalecer os laços de uma forma que você não via há tempos. O aprendizado conjunto é o melhor afrodisíaco para hoje.

O "Anjo do Amor" avisa que a verdade liberta. Se você é de Escorpião, use o poder das palavras para expressar o que sente de forma profunda, mas com a leveza que o dia pede. Reencontros e segundas chances estão no radar para quem tiver a coragem de dizer o que está no coração. O diálogo não é apenas uma troca de informações hoje; é a ponte para uma intimidade muito mais sólida.

Leia mais

Imagem - Maya Massafera passa por novo procedimento no rosto e desabafa: 'Doeu muito'

Maya Massafera passa por novo procedimento no rosto e desabafa: 'Doeu muito'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Imagem - Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados

Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados
Imagem - Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal
Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito