Libra, aquário e mais 2 signos podem viver reencontros marcantes ainda esta semana (25 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:30
Se o seu coração estava pedindo um sinal, ele chegou através de uma notificação no celular. A Lua em Gêmeos é a mestre da comunicação, e no amor, isso se traduz em flertes inteligentes e conversas que duram horas. Para Aquário e Leão, o brilho pessoal está irresistível. Se você é Aquariano, seu charme vem da originalidade, sua conversa leve e divertida vai atrair gente nova ou renovar o frescor da sua relação atual.
Para os Leoninos, o palco é a vida social. Um interesse romântico pode surgir de onde você menos espera: de uma conversa despretensiosa em um grupo de amigos ou em um evento de networking. Já para Libra, o amor pede aventura intelectual. Sair da rotina e planejar algo novo com o par vai fortalecer os laços de uma forma que você não via há tempos. O aprendizado conjunto é o melhor afrodisíaco para hoje.
O "Anjo do Amor" avisa que a verdade liberta. Se você é de Escorpião, use o poder das palavras para expressar o que sente de forma profunda, mas com a leveza que o dia pede. Reencontros e segundas chances estão no radar para quem tiver a coragem de dizer o que está no coração. O diálogo não é apenas uma troca de informações hoje; é a ponte para uma intimidade muito mais sólida.