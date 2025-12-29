Lua em Touro desacelera o ritmo e pede escolhas mais seguras dos signos hoje (29 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:08
Depois da intensidade do domingo, esta segunda-feira chega com um clima bem diferente. A Lua entra em Touro e traz a necessidade de pisar no freio, cuidar do corpo, do dinheiro e daquilo que realmente sustenta sua vida.
É um dia excelente para organizar gastos da virada, pensar com calma nas escolhas para 2026 e buscar prazer nas coisas simples: boa comida, descanso e companhia confiável.
O drink que combina com cada signo
O céu favorece decisões práticas e realistas, nada de promessas vazias ou impulsos exagerados.
Para alguns signos, pode surgir uma certa resistência a mudanças. Mas a Lua em Touro lembra: estabilidade também é uma forma de proteção emocional.