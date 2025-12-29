ASTROLOGIA

Lua em Touro desacelera o ritmo e pede escolhas mais seguras dos signos hoje (29 de dezembro)

O céu muda o tom e convida a priorizar conforto, estabilidade e decisões conscientes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:08

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

Depois da intensidade do domingo, esta segunda-feira chega com um clima bem diferente. A Lua entra em Touro e traz a necessidade de pisar no freio, cuidar do corpo, do dinheiro e daquilo que realmente sustenta sua vida.

É um dia excelente para organizar gastos da virada, pensar com calma nas escolhas para 2026 e buscar prazer nas coisas simples: boa comida, descanso e companhia confiável.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

O céu favorece decisões práticas e realistas, nada de promessas vazias ou impulsos exagerados.