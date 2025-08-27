Acesse sua conta
Morre influencer de beleza Coracy Arantes, a Cora, aos 82 anos

Informação foi confirmada nesta quarta-feira (27) pelo neto de Cora nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 22:46

Coracy Arantes morreu aos 82 anos
Coracy Arantes morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução / Instagram

A influencer de beleza Coracy Arantes, conhecida como Cora, faleceu aos 82 anos, nesta quarta-feira (27). A informação foi confirmada em comunicado compartilhado nas redes sociais pelo neto e produtor dela, Gabriel.

"Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver. Eu, Gabriel, neto e produtor da Cora, venho compartilhar com muita dor o falecimento da nossa estrela, Coracy Arantes", escreveu em nota publicada no perfil oficial de Coracy. 

O comunicado reforça a energia positiva que a comunicadora transmitiu ao longo de sua vida: "Hoje ela nos deixa… mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes". 

Cora ficou conhecida plataformas digitais a partir de 2019, quando passou a registrar momentos de sua vida e compartilhar mensagens de positividade, após enfrentar uma depressão que durava mais de 40 anos. No Tik Tok cora acumulou mais de 6 milhões de pessoas que tinham ela como uma companhia alegre no dia a dia. 

Há quase uma semana, a influenciadora estava internada na UTI devido a complicações da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). No último sábado (23) ela precisou ser entubada e já estava em uma condição mais delicada de saúde. 

As redes sociais de Cora permanecerão ativas como forma de homenagem, permitindo que seguidores relembrem sua trajetória e continuem acessando os conteúdos produzidos pela influenciadora, com muita dedicação e brilho nos olhos.

