Túlio é reconhecido por Tamires no Dancing em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (5)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00
Nesta quarta-feira (05), Êta Mundo Melhor! promete muitas emoções. Zulma tenta impedir a cerimônia de casamento de Dita e Candinho, mas o casal recebe apoio de todos ao redor, mostrando que o amor pode superar obstáculos.
Enquanto isso, Zé dos Porcos se abre com Quincas sobre seus sentimentos por Divina e Francine. Cunegundes anuncia que Quinzinho passará uma noite com Jocasta, e Miro surpreende Carmem no sítio, ameaçando a jovem. Ernesto revela a Sandra que conseguiu enganar Marcondes, e Tobias aconselha Lauro a procurar Sônia no Dancing.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Olga confronta Haydée, e Zulma sofre com a ausência de Candinho. Em paralelo, Celso celebra seu casamento com Estela e expressa o desejo de apresentá-la à sua família. Lauro leva Túlio ao Dancing, onde Tamires o reconhece, enquanto Candinho e Dita reforçam seu amor diante de todos.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.