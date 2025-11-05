NOVELA DAS 6

Túlio é reconhecido por Tamires no Dancing em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (5)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00

Túlio é reconhecido por Tamires no Dancing em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta quarta-feira (05), Êta Mundo Melhor! promete muitas emoções. Zulma tenta impedir a cerimônia de casamento de Dita e Candinho, mas o casal recebe apoio de todos ao redor, mostrando que o amor pode superar obstáculos.

Enquanto isso, Zé dos Porcos se abre com Quincas sobre seus sentimentos por Divina e Francine. Cunegundes anuncia que Quinzinho passará uma noite com Jocasta, e Miro surpreende Carmem no sítio, ameaçando a jovem. Ernesto revela a Sandra que conseguiu enganar Marcondes, e Tobias aconselha Lauro a procurar Sônia no Dancing.

Olga confronta Haydée, e Zulma sofre com a ausência de Candinho. Em paralelo, Celso celebra seu casamento com Estela e expressa o desejo de apresentá-la à sua família. Lauro leva Túlio ao Dancing, onde Tamires o reconhece, enquanto Candinho e Dita reforçam seu amor diante de todos.