Mulher precisa depilar dedo após fazer enxerto com pele da virilha e viraliza nas redes; entenda

Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:11
Um caso inusitado acomete a vida de uma empresária americana. Rae Mackenzie, do Texas (EUA) viralizou nas redes sociais ao relatar que começou a nascer pelos pubianos no seu dedo da mão direita, após passar por uma cirurgia de reconstrução do dedo, com a pele da virilha.
“Na puberdade, começaram a nascer pelos na ponta do meu dedo. Agora eu preciso depilar o dedo também”, contou em uma das publicações.
No Tik Tok, Rae diz que, quando ainda era criança, perdeu a ponta de um dedo da mão direita por causa de um acidente doméstico e precisou realizar um enxerto para minimizar a deformidade da região, o que ajudou, mas como consequência trouxe o inesperado.
Nos vídeos, ela explica que o enxerto foi a solução encontrada pelos médicos para evitar outros incômodos, mas que o resultado estético não foi dos melhores.
Como ocorre com a maioria das adolescentes, quando Rae entrou na puberdade, os pelos da virilha começaram a crescer nas partes íntimas, mas também no dedo.
No entanto, quem pensa que a jovem fica triste ou cabisbaixa por causa da situação se engana. Rae leva a situação de forma bem humorada e usa a própria experiência para divertir os seguidores e ainda informar sobre as peculiaridades do procedimento médico reconstrutivo.