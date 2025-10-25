Ninguém mais usa cabeceira assim: descubra o segredo que está transformando os quartos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
25 de outubro de 2025
O conforto proporcionado pela cabeceira é um fator que a torna quase indispensável em muitos quartos. Entretanto, o mercado de decoração apresenta uma forte tendência que está substituindo os formatos clássicos, sejam eles tapizados ou de madeira.
O foco agora está nas cabeceiras que são flutuantes, modulares e oferecem múltiplas funções. Esta alternativa é inovadora, pois além de decorar e dar personalidade ao ambiente, ela garante a otimização máxima do espaço.
Dessa forma, a popularidade destes modelos cresce rapidamente nas habitações. Eles representam uma evolução que atende à demanda por elementos que equilibrem o valor estético com a utilidade prática em qualquer área da casa.
Os designs tradicionais de cabeceira serviam apenas para que a pessoa pudesse apoiar a coluna confortavelmente. Atualmente, a funcionalidade expandiu-se com a inclusão de estantes integradas para dispor de livros ou objetos decorativos menores.
Além do mais, é comum encontrar modelos com iluminação LED já incorporada, que é ideal para ler. É importante ressaltar também que a fabricação destas peças modernas emprega materiais que garantem uma higienização mais rápida e simples.
Estes novos formatos possibilitam que o design seja totalmente adaptado para harmonizar com o estilo e o tamanho do dormitório. Seja o estilo escolhido rústico, industrial, minimalista ou contemporâneo, há uma opção perfeita disponível.
Como resultado, a união de estética e praticidade se torna evidente. Muitos modelos incorporam espaços de guardado ou pontos para carregamento de tablets e celulares, transformando a cabeceira em uma verdadeira central multifuncional.
No processo de renovação do quarto, um fator-chave a ser analisado é o tamanho do cômodo. Escolher modelos modulares ou flutuantes é uma excelente maneira de assegurar que o espaço não fique visualmente saturado.
Por fim, considere o estilo decorativo que você prefere e foque na funcionalidade da peça. Elementos como estantes embutidas, carregadores USB e luzes integradas elevam a utilidade da cabeceira, justificando o investimento.