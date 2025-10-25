Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ninguém mais usa cabeceira assim: descubra o segredo que está transformando os quartos

O design inteligente que transforma o quarto em um ambiente mais funcional e harmonioso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:00

O design inteligente que transforma o quarto em um ambiente mais funcional e harmonioso
O design inteligente que transforma o quarto em um ambiente mais funcional e harmonioso Crédito: (Banco de imagens)

O conforto proporcionado pela cabeceira é um fator que a torna quase indispensável em muitos quartos. Entretanto, o mercado de decoração apresenta uma forte tendência que está substituindo os formatos clássicos, sejam eles tapizados ou de madeira.

O foco agora está nas cabeceiras que são flutuantes, modulares e oferecem múltiplas funções. Esta alternativa é inovadora, pois além de decorar e dar personalidade ao ambiente, ela garante a otimização máxima do espaço.

Decoração - o que colocar no quarto no lugar das cortinas

Persiana de rolo: leveza e visual clean é com esse produto por Max Vakhtbovycn/Pexels
Vidro decorativo: adicione um toque de personalização do seu cômodo por Divulgação
Mosquiteiro: fácil de abrir e fechar, e ainda impede que insetos entrem em casa por Depositphotos/Divulgação
Painéis japoneses: minimalista e aconchegante, esse modelo está tomando conta do ocidente por Divulgação/Archiproducts
1 de 4
Persiana de rolo: leveza e visual clean é com esse produto por Max Vakhtbovycn/Pexels

Dessa forma, a popularidade destes modelos cresce rapidamente nas habitações. Eles representam uma evolução que atende à demanda por elementos que equilibrem o valor estético com a utilidade prática em qualquer área da casa.

O que os novos designs oferecem

Os designs tradicionais de cabeceira serviam apenas para que a pessoa pudesse apoiar a coluna confortavelmente. Atualmente, a funcionalidade expandiu-se com a inclusão de estantes integradas para dispor de livros ou objetos decorativos menores.

Deixe sua casa linda

5 truques para você substituir as cortinas que são tendência nas casas brasileiras

Adeus, persiana: conheça a cortina dobrável que promete revolucionar a decoração

Dicas para escolher o melhor estilo de cortina para a sua casa

Além do mais, é comum encontrar modelos com iluminação LED já incorporada, que é ideal para ler. É importante ressaltar também que a fabricação destas peças modernas emprega materiais que garantem uma higienização mais rápida e simples.

Personalização e estilo no ambiente

Estes novos formatos possibilitam que o design seja totalmente adaptado para harmonizar com o estilo e o tamanho do dormitório. Seja o estilo escolhido rústico, industrial, minimalista ou contemporâneo, há uma opção perfeita disponível.

Como resultado, a união de estética e praticidade se torna evidente. Muitos modelos incorporam espaços de guardado ou pontos para carregamento de tablets e celulares, transformando a cabeceira em uma verdadeira central multifuncional.

Passos para selecionar a cabeceira ideal

No processo de renovação do quarto, um fator-chave a ser analisado é o tamanho do cômodo. Escolher modelos modulares ou flutuantes é uma excelente maneira de assegurar que o espaço não fique visualmente saturado.

Por fim, considere o estilo decorativo que você prefere e foque na funcionalidade da peça. Elementos como estantes embutidas, carregadores USB e luzes integradas elevam a utilidade da cabeceira, justificando o investimento.

Leia mais

Imagem - Fim da chapinha: veja quais são os 5 melhores produtos para alisamento de cabelo

Fim da chapinha: veja quais são os 5 melhores produtos para alisamento de cabelo

Imagem - Como limpar o mofo do banheiro de uma forma simples, eficiente e definitiva

Como limpar o mofo do banheiro de uma forma simples, eficiente e definitiva

Imagem - Mau cheiro nas axilas não vem do suor: especialista esclarece causas e melhores formas de tratar

Mau cheiro nas axilas não vem do suor: especialista esclarece causas e melhores formas de tratar

Mais recentes

Imagem - Medeia se revolta e rasga mapa das esmeraldas em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (25)

Medeia se revolta e rasga mapa das esmeraldas em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (25)
Imagem - Mulher pede desculpas após fingir parto e apresentar bebê reborn como filha: 'Não sabia como parar'

Mulher pede desculpas após fingir parto e apresentar bebê reborn como filha: 'Não sabia como parar'
Imagem - O que aconteceu com Ashley Taylor, paciente de 200 kg e uma das mais polêmicas de 'Quilos Mortais'

O que aconteceu com Ashley Taylor, paciente de 200 kg e uma das mais polêmicas de 'Quilos Mortais'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada