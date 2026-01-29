Acesse sua conta
O amor está no ar: 4 signos entram em fase de magnetismo e encontros inesperados nesta quinta (29 de janeiro)

A Lua em Gêmeos desperta o charme e abre caminhos signos brilharem no coração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:08

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você gosta de uma boa conversa antes de se apaixonar, o dia de hoje foi feito para você. O céu favorece quem sabe usar o verbo como ferramenta de sedução. Para os Geminianos, a Lua no seu signo te deixa com aquele brilho no olho que é impossível de ignorar; você é o mestre da comunicação e o centro das atenções.

Para os Aquarianos, a autoconfiança está nas alturas, criando um magnetismo que atrai pessoas interessantes sem que você precise fazer o menor esforço. Já para Áries e Leão, a sorte aparece nos encontros sociais e nas conversas despretensiosas. Alguém do seu círculo de amigos ou um conhecido de uma viagem curta pode, de repente, se revelar um "crush" em potencial.

O segredo do dia é não ter medo de puxar assunto. A conexão hoje começa na mente e depois desce para o coração. Se você está em um compromisso, que tal sair da rotina com um passeio diferente? O movimento é o melhor combustível para o romance nesta quinta-feira.

