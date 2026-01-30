Acesse sua conta
Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir de hoje (30 de janeiro)

Sob a proteção dos astros para fechar acordos, receber bônus e garantir o reconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:18

Recado mostra novas perspectivas para signos
Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

A semana está acabando, mas para alguns signos a sorte grande está reservada para as últimas horas desta sexta. Virgem, suas competências técnicas estão gritando. Não se surpreenda se um superior te chamar para um elogio inesperado. Sua organização impecável durante os últimos dias finalmente rendeu os frutos que você buscava. É hora de mostrar que você está pronto para mais.

Para os Taurinos, a notícia pode vir direto para o bolso. Existe uma vibração muito positiva para pagamentos atrasados ou aquele bônus que você já dava como esquecido. Continue focado na produtividade e não deixe a peteca cair agora. O esforço que você aplicar hoje vai garantir um descanso muito mais doce e tranquilo no final de semana.

Já Sagitário está com a caneta na mão para assinar o sucesso. Acordos, contratos e negociações estão extremamente favorecidos. Sua capacidade de convencer e negociar está no ponto máximo, então use essa lábia para garantir as melhores condições. O trabalho flui e as portas se abrem para quem sabe o que quer.

Lembre-se que a agilidade mental de hoje deve ser sua aliada, não sua inimiga. Resolva as pendências por telefone ou e-mail com rapidez, mas sem perder a qualidade. O sucesso profissional desta sexta-feira vem para quem consegue unir a pressa da Lua em Gêmeos com a estratégia de quem mira no topo.

