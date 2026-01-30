ASTROLOGIA

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir de hoje (30 de janeiro)

Sob a proteção dos astros para fechar acordos, receber bônus e garantir o reconhecimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:18

Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

A semana está acabando, mas para alguns signos a sorte grande está reservada para as últimas horas desta sexta. Virgem, suas competências técnicas estão gritando. Não se surpreenda se um superior te chamar para um elogio inesperado. Sua organização impecável durante os últimos dias finalmente rendeu os frutos que você buscava. É hora de mostrar que você está pronto para mais.



Para os Taurinos, a notícia pode vir direto para o bolso. Existe uma vibração muito positiva para pagamentos atrasados ou aquele bônus que você já dava como esquecido. Continue focado na produtividade e não deixe a peteca cair agora. O esforço que você aplicar hoje vai garantir um descanso muito mais doce e tranquilo no final de semana.

Já Sagitário está com a caneta na mão para assinar o sucesso. Acordos, contratos e negociações estão extremamente favorecidos. Sua capacidade de convencer e negociar está no ponto máximo, então use essa lábia para garantir as melhores condições. O trabalho flui e as portas se abrem para quem sabe o que quer.

