Os resultados aparecem de verdade agora para Gêmeos, Sagitário e Aquário neste fim de semana (23 de janeiro)

Saiba como suas ideias podem ganhar o mundo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A mente coletiva está em ebulição. Se você trabalha com ideias, vendas ou redes sociais, prepare-se para um dia de ‘estalos’ geniais.

Gêmeos verá sua comunicação fluir de forma rápida e certeira, sendo o rei dos brainstormings hoje.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Sagitário está com a criatividade transbordando, perfeito para dar vida a projetos autorais que estavam na gaveta.

E para os nativos de Aquário, o foco está na troca de informações: reuniões rápidas e mensagens diretas podem abrir portas que estavam fechadas há meses.

Não guarde suas ideias para você; o mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer.

