Os resultados aparecem de verdade agora para Gêmeos, Sagitário e Aquário neste fim de semana (23 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:20
A mente coletiva está em ebulição. Se você trabalha com ideias, vendas ou redes sociais, prepare-se para um dia de ‘estalos’ geniais.
Gêmeos verá sua comunicação fluir de forma rápida e certeira, sendo o rei dos brainstormings hoje.
Sagitário está com a criatividade transbordando, perfeito para dar vida a projetos autorais que estavam na gaveta.
E para os nativos de Aquário, o foco está na troca de informações: reuniões rápidas e mensagens diretas podem abrir portas que estavam fechadas há meses.
Não guarde suas ideias para você; o mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer.