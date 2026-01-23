ASTROLOGIA

Os resultados aparecem de verdade agora para Gêmeos, Sagitário e Aquário neste fim de semana (23 de janeiro)

Saiba como suas ideias podem ganhar o mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A mente coletiva está em ebulição. Se você trabalha com ideias, vendas ou redes sociais, prepare-se para um dia de ‘estalos’ geniais.



Gêmeos verá sua comunicação fluir de forma rápida e certeira, sendo o rei dos brainstormings hoje.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Sagitário está com a criatividade transbordando, perfeito para dar vida a projetos autorais que estavam na gaveta.



E para os nativos de Aquário, o foco está na troca de informações: reuniões rápidas e mensagens diretas podem abrir portas que estavam fechadas há meses.