Por que a Ilha Bacardi é um dos passeios mais incríveis para se fazer no Caribe

Praias preservadas, cachoeiras e a Ilha Bacardi em um bate e volta diferente a partir de punta cana

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:00

Roteiro passa por Mitches, navega até Samaná e costuma incluir a Cascata el Limón e Cayo Levantado Crédito: Wikimedia Commons

Cayo Levantado, a famosa Ilha Bacardi, é uma das paradas mais desejadas de Samaná. Se você está em Punta Cana e tem um dia livre, o passeio costuma girar em torno dessa ilhota e de suas praias estonteantes.

O charme aumenta porque Samaná não é tão explorada pelo turismo. Por isso, as praias aparecem bem preservadas e quase desertas, e o clima do passeio fica mais autêntico e leve.

Cayo Levantado entra como o ponto alto do roteiro, com tempo para curtir o mar e o visual. Assim, o bate e volta entrega um cenário diferente sem complicar a logística de quem está hospedado em Punta Cana.

O que esperar da ilha bacardi

A ilhota se destaca pelo visual paradisíaco e por praias que rendem um dia inteiro de descanso. Por isso, muita gente escolhe Samaná justamente para garantir essa parada com calma.

Além disso, a região é conhecida por um turismo mais autêntico, com natureza em primeiro plano. Assim, Cayo Levantado vira o símbolo perfeito desse lado mais preservado do destino.

O trajeto integral por via terrestre até Samaná é demorado, com 4 horas em um único trecho. Por isso, as agências costumam dividir a ida entre estrada e mar, deixando o passeio mais eficiente.

Em geral, o transporte segue até Miches, a cerca de uma hora de Punta Cana. Depois, o grupo faz um trajeto no mar de 50 minutos até Samaná, e então encaixa a visita a Cayo Levantado.

O que costuma entrar junto no roteiro

Embora cada empresa tenha sua própria programação, duas paradas aparecem com frequência. Uma delas é a Cascata El Limón, conhecida como uma das mais bonitas do país, e a outra é Cayo Levantado.

Dependendo do período, a observação de baleias jubarte pode completar a experiência. Assim, o passeio reúne praia, paisagens naturais e atrações que variam conforme a época do ano.