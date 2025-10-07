Acesse sua conta
Quem matou Odete em 'Vale Tudo'? Confira 5 detalhes e rastros que indicam quem pode ser o assassino

Investigações sobre a morte da vilã começam nesta terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:10

Supeitas sobre assassinato de Odete só aumentam
Supeitas sobre assassinato de Odete só aumentam Crédito: Reprodução | TV Globo

Uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira foi reproduzida nesta segunda-feira (6) em “Vale Tudo”, com a morte de Odete Roitman (Déborah Bloch), agora resta a seguinte pergunta: quem matou a vilã?

Com o entra e sai de vários personagens da trama no famoso Copacabana Palace, fica difícil saber quem matou a dona da TCA, mas diversas teorias circulam, e pode ser um caminho quem, de fato, foi o assassino ou assassina da vilã.

Seria Marco Aurélio?

Marco Aurélio (Alexandre Nero) é uma das principais suspeitas de ter assassinado a ricaça, principalmente porque nos últimos dias da trama, Odete descobriu que o executivo da TCA desviava dinheiro da empresa, além de elaborar diversos planos de trapaça com ela.

No entanto, um detalhe que o telespectador pode ter deixado passar despercebido é que o ganancioso executivo entrou no Copacabana Palace com um arma com silenciador, ou seja, caso fosse ele o assassino, não haveria barulho, diferente da cena exibida em que é possível ouvir o barulho do tiro.

Marco Aurélio explicou a Leila (Carolina Dieckmann), sua esposa, que adquiriu a arma para se defender, principalmente após a desconfiança após presenciar a morte de Mário Sérgio (Thomás Aquino) na TCA depois dele ter dado um remédio para o rapaz, que estava com dor de cabeça. A cena icônica gerou desconfiança do executivo, até porque o medicamento foi implantado em sua sala por Odete, para que ele morresse.

A ex nora

Maria de Fátima (Bella Campos) se aliou a Odete para conseguir engatar o casamento com Afonso (Humberto Carrão). Manipuladora, a vilã aceitou o matrimônio, mesmo a jovem tendo vindo de uma família pobre, a coisa que ela mais detesta, pois dessa maneira, continuaria com a família sob seu controle.

Mas ao longo da trama, a traição de Fátima, que se encontrava com César (Cauã Reymond) foi o estopim para gerar desconfiança na matriarca, que a escorraçou da mansão de Celina (Malu Galli). No capítulo exibido nesta segunda, Fátima, que também tinha adquirido uma arma, a jogou no mar da praia de Copacabana, mas será que o assassino não foi um comparsa da oportunista?

Tia Celina

A relação de Odete e Celina vem ficando cada vez mais estremecida nos últimos capítulos. Depois que a família Roitman descobriu que Leonardo (Guilherme Magon), o filho que a vilã escondia e fez a família inteira crer que estava morto, está na verdade vivo e numa cadeira de rodas, o que já não era bom, só piorou, o que faz de Celina uma das suspeitas, que inclusive será interrogada na delegacia. Contudo, no dia do assassinato, Celina saiu desesperada do hotel no Rio, o que gera especulações sobre um possível remorso ou será que foi desespero de ver a irmã morta?

Nise não estava morta?

Uma das personagens centrais na vida de Leonardo foi a sua cuidadora Nise (Teca Pereira). A senhora desapareceu da casa que ficava no interior do Rio, onde morava com o primogênito dos Roitman, e mais tarde foi mostrado que ela estava internada, teve um infarto e morreu, mas o corpo de Nise nunca apareceu, o que levanta suspeita dela ter voltado para assassinar Odete.

Nise teria motivos? Mesmo que pareça inofensiva, Nise foi a guardiã do segredo de que Leonardo estava vivo durante anos após o acidente, e mesmo ganhando dinheiro da vilã, a senhora não se contentava com a quantia enviada por Odete. Inclusive, em uma das cenas, ela chega a pedir a quantia de R$ 100 mil para reforma do casebre em que vive com o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira). A ambição de Nise é um reflexo também da neta, Ana Clara (Samantha Jones), que passa a ameaçar a vilã após a suposta morte da avó. Cansada de ser chantageada, Odete mata Ana Clara, o que pode ser um motivo para Nise matar a vilã: a vingança.

Freitas

Freitas (Luís Lobianco) disse que Odete poderia contar com ele para tudo, mas será que pode mesmo? O personagem também tem a ambição como um dos principais alicerces de sua vida, se envolve em planos para roubar o patrão Marco Aurélio, e sonha em ter um futuro ao lado de Eugênio (Luis Salem), que trabalha na mansão dos Roitman.

Ele pode ser também um dos suspeitos, mas pode ter sido também a peça chave para forjar a morte da vilã. Se o telespectador prestar bastante atenção é possível ver um furo na parede do quarto em que Odete foi morta, indicando que pode ter sido proposital, para forjar a morte da vilã, dando a ela a oportunidade de fugir do Brasil e não precisar pagar pelos seus crimes.

