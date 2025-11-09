Acesse sua conta
Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Atual apresentador do Jornal Nacional, jornalista teve dois casamentos com mulheres conhecidas do público antes da união com a apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:52

Antes de Ticiane, Tralli foi casado com atriz e jornalista Crédito: Reprodução

Antes de viver o atual casamento com Ticiane Pinheiro, o jornalista César Tralli teve outras duas relações com mulheres conhecidas do público. Atual apresentador do Jornal Nacional, Tralli passou por dois casamentos marcados pela vida pública e pelo ambiente da televisão.

A segunda esposa do jornalista foi Flávia Freire, que fez sucesso na Globo como apresentadora da previsão do tempo do Jornal Nacional. A comunicadora também apresentou programas como Jornal Hoje, Bom Dia São Paulo, Hora 1 e Bem Estar, além de ser lembrada por quase ter assumido o comando do SPTV após a saída de Tralli.

Após 19 anos de casa, Flávia decidiu deixar a emissora em 2017. Na época, explicou que o motivo era o desejo de focar na vida pessoal e passar mais tempo com a família. Ela se mudou para Portugal com o marido, o empresário Miguel Roquette, com quem vive atualmente.

Mesmo longe das câmeras, Flávia mantém carinho pela trajetória na TV. Durante a comemoração dos 60 anos da Globo, em abril, a jornalista compartilhou nas redes sociais uma homenagem ao período em que esteve na emissora.

“Não poderia deixar de prestigiar a empresa onde trabalhei tantos anos. Me realizei profissionalmente, fiz vários amigos e conheci pessoas incríveis através de inúmeras reportagens. Só tenho a agradecer por cada oportunidade ao longo dos 20 anos em que estive nessa, que foi a minha segunda casa. Obrigada! Bons tempos. Tenho saudades”, escreveu.

