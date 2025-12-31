Acesse sua conta
Relações passam por teste e Universo revela aos signos quais amores sobrevivem à virada hoje (31 de dezembro)

Céu testa vínculos na noite do Ano Novo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:16

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A virada funciona como um filtro emocional. Com Vênus e Marte em Aquário, o céu não sustenta relações baseadas em dependência, controle ou medo de ficar só.

Casais que atravessam a noite em sintonia tendem a começar 2026 mais alinhados, com menos cobranças e mais parceria real. Já relações frágeis podem sentir desconforto, silêncios estranhos ou até distanciamentos sutis.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para solteiros, a energia favorece conexões espontâneas. Nada forçado, nada planejado demais. Conversas despretensiosas podem abrir portas inesperadas, principalmente após a meia-noite.

O céu deixa claro: em 2026, amor e liberdade caminham juntos.

