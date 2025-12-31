Relações passam por teste e Universo revela aos signos quais amores sobrevivem à virada hoje (31 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:16
A virada funciona como um filtro emocional. Com Vênus e Marte em Aquário, o céu não sustenta relações baseadas em dependência, controle ou medo de ficar só.
Casais que atravessam a noite em sintonia tendem a começar 2026 mais alinhados, com menos cobranças e mais parceria real. Já relações frágeis podem sentir desconforto, silêncios estranhos ou até distanciamentos sutis.
Para solteiros, a energia favorece conexões espontâneas. Nada forçado, nada planejado demais. Conversas despretensiosas podem abrir portas inesperadas, principalmente após a meia-noite.
O céu deixa claro: em 2026, amor e liberdade caminham juntos.