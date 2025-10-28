NOVELA DAS 9

Resumo de ‘Três Graças’: Gerluce desconfia da Fundação Ferette e toma decisão importante nesta terça (28)

Capítulo mostra segredos revelados e clima tenso entre os personagens

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Gerluce suspeita da Fundação Ferette Crédito: Divulgação/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (28) de Três Graças promete novos conflitos e descobertas. Joélly (Alana Cabral) se recusa a contar à mãe quem é o pai de seu filho, enquanto Raul (Paulo Mendes) insiste em conversar sobre a gravidez e sua dívida com Bagdá (Xamã).

Na casa dos Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) toma uma decisão importante: ela resolve suspender os remédios fornecidos pela Fundação Ferette para Lígia, após Viviane (Gabriela Loran) revelar que o exame da menina não mostrou vestígios da medicação. A revelação desperta ainda mais desconfiança sobre o trabalho de Ferette (Murilo Benício).

Protagonistas de Três Graças 1 de 3

Enquanto isso, Josefa (Arlete Salles) repreende Arminda (Grazi Massafera) por tratar Claudia com grosseria e revela à funcionária que a filha mantém um caso com Ferette há algum tempo. O empresário, por sua vez, percebe o interesse de Gerluce nos mistérios do quarto das Três Graças e alerta Arminda para vigiar a cuidadora de perto.

Em outra frente, Misael promete a Joaquim que não vai descansar até ver Ferette atrás das grades, e Chica desconfia da reação de Rivaldo ao saber que Célio perdeu o emprego.