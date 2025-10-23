NOVELA DAS 6

Reviravolta! Celso descobre segredo de Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (23)

Intrigas amorosas e segredos do passado movimentam a trama das 6

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:00

Celso descobre o segredo de Estela em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (23) de Êta Mundo Melhor! promete novas revelações e mais uma dose de tensão entre os personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz viradas importantes envolvendo Celso, Estela, Sandra e Policarpo.

Asdrúbal visita Candinho e Policarpo na delegacia, tentando entender os desdobramentos da prisão que abalou o grupo. Enquanto isso, Túlio revela a Lauro e Celso que finalmente encontrou Estela e a notícia deixa todos surpresos.

Decidida a proteger Ernesto, Inês traça um plano para afastar Sandra de uma vez por todas. A vilã, porém, segue manipulando quem está ao seu redor e desperta a desconfiança de Dita, que começa a questionar Ernesto sobre o paradeiro de Estela.

Celso, cada vez mais determinado a limpar o nome de Policarpo, pressiona Simbá a contar toda a verdade ao delegado. Ao mesmo tempo, Medeia vasculha os pertences de Asdrúbal em busca do misterioso mapa das esmeraldas e a tensão cresce à medida que o segredo parece prestes a ser descoberto.

Margarida inventa para Lúcio que conhece Adamo Angel, Olga pede a Tamires uma chance de trabalhar no dancing, e Zenaide conhece Pombinha, a mãe de Sabiá. Já Sônia e Picolé decidem retornar para São Paulo, abrindo um novo capítulo em suas trajetórias.

E para encerrar o capítulo, Celso vai ao encontro de Estela e flagra a jovem acompanhada de Túlio, em uma cena cheia de tensão e sentimentos reprimidos.