Sarajane fala sobre depressão, revela por que se afastou da música e admite ser assexual

Cantora ficou dez anos longe dos palcos após adoecer, voltou por incentivo dos fãs e diz que hoje vive em paz com a própria solitude

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:59

Sarajane celebra 40 anos cantando nos carnavais de Salvador Crédito: Divulgação

Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora Sarajane contou que passou cerca de dez anos afastada da música após enfrentar um quadro de depressão e mudanças profundas em sua vida pessoal. Aos 57 anos, ela diz que o período foi necessário para cuidar da saúde emocional e da família.



“Eu precisava dar essa parada, porque comecei a cantar com 12 anos”, afirmou. Segundo Sarajane, o afastamento coincidiu com o aumento de peso, o cansaço emocional e a decisão de priorizar os filhos. “Depois parei, fui me preocupar com os filhos. Só depois é que fui me informar, fazer minha faculdade”, disse.

Durante esse período, a artista cursou Turismo, Comunicação, Rádio e TV e Pedagogia. Ela afirma que os estudos foram fundamentais para atravessar a fase mais difícil. Ao retomar a carreira, sentiu o impacto das transformações no mercado musical. “Quando eu voltei a cantar, achei tudo muito estranho, muito diferente… algumas pessoas já não estavam mais lá”, contou.

A volta aos palcos aconteceu de forma gradual, impulsionada pelo público nas redes sociais. “Foi uma enxurrada de gente no Orkut pedindo para eu voltar”, relembrou. Sarajane retomou os shows em espaços menores, principalmente em Salvador, até recuperar o vínculo com a música e com o público.

Na entrevista, a cantora também falou abertamente sobre a vida afetiva e afirmou se considerar assexual. Segundo ela, a menopausa trouxe um processo de autoconhecimento e fortalecimento do amor próprio. “A menopausa me trouxe uma sabedoria, me ensinou o amor por mim mesma”, disse.

Sarajane afirmou que vive sozinha por escolha e que não sente necessidade de relacionamentos. “Eu tô sozinha já faz alguns anos. Não quero casar, não quero ninguém, amo estar comigo mesma”, declarou. Ao falar sobre a própria sexualidade, foi direta: “Apesar de ter cinco filhos, eu sou assexuada, está tudo certo”.

Ela explicou que sua forma de se relacionar sempre foi diferente. “O assexual nunca vai para uma festa e pega alguém. Ele precisa conhecer profundamente aquela pessoa”, afirmou, acrescentando que prefere preservar a própria liberdade. “Eu amo ser assim. Se eu nascer de novo, quero nascer do mesmo jeito, assexuada”.