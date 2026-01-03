Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sarajane fala sobre depressão, revela por que se afastou da música e admite ser assexual

Cantora ficou dez anos longe dos palcos após adoecer, voltou por incentivo dos fãs e diz que hoje vive em paz com a própria solitude

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:59

Sarajane celebra 40 anos cantando nos carnavais de Salvador
Sarajane celebra 40 anos cantando nos carnavais de Salvador Crédito: Divulgação

Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora Sarajane contou que passou cerca de dez anos afastada da música após enfrentar um quadro de depressão e mudanças profundas em sua vida pessoal. Aos 57 anos, ela diz que o período foi necessário para cuidar da saúde emocional e da família.

“Eu precisava dar essa parada, porque comecei a cantar com 12 anos”, afirmou. Segundo Sarajane, o afastamento coincidiu com o aumento de peso, o cansaço emocional e a decisão de priorizar os filhos. “Depois parei, fui me preocupar com os filhos. Só depois é que fui me informar, fazer minha faculdade”, disse.

Durante esse período, a artista cursou Turismo, Comunicação, Rádio e TV e Pedagogia. Ela afirma que os estudos foram fundamentais para atravessar a fase mais difícil. Ao retomar a carreira, sentiu o impacto das transformações no mercado musical. “Quando eu voltei a cantar, achei tudo muito estranho, muito diferente… algumas pessoas já não estavam mais lá”, contou.

A volta aos palcos aconteceu de forma gradual, impulsionada pelo público nas redes sociais. “Foi uma enxurrada de gente no Orkut pedindo para eu voltar”, relembrou. Sarajane retomou os shows em espaços menores, principalmente em Salvador, até recuperar o vínculo com a música e com o público.

Na entrevista, a cantora também falou abertamente sobre a vida afetiva e afirmou se considerar assexual. Segundo ela, a menopausa trouxe um processo de autoconhecimento e fortalecimento do amor próprio. “A menopausa me trouxe uma sabedoria, me ensinou o amor por mim mesma”, disse.

SARAJANE

Sarajane, Gerônimo e Marcia Castro festejam legado da axé music por divulgação
Sarajane ganhou disco de platina duplo pelas mais de 600 mil cópias vendidas por Shutterstock
Sarajane por Marina Silva/ CORREIO
Cantora Sarajane no palco por Arisson Marinho/CORREIO
Sarajane celebra 40 anos cantando nos carnavais de Salvador por Divulgação
Sarajane por divulgação
Sarajane por Ana Albuquerque/CORREIO
Sarajane por Ana Albuquerque/CORREIO
1 de 8
Sarajane, Gerônimo e Marcia Castro festejam legado da axé music por divulgação

 Sarajane afirmou que vive sozinha por escolha e que não sente necessidade de relacionamentos. “Eu tô sozinha já faz alguns anos. Não quero casar, não quero ninguém, amo estar comigo mesma”, declarou. Ao falar sobre a própria sexualidade, foi direta: “Apesar de ter cinco filhos, eu sou assexuada, está tudo certo”.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

Imagem - Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Imagem - Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

 Ela explicou que sua forma de se relacionar sempre foi diferente. “O assexual nunca vai para uma festa e pega alguém. Ele precisa conhecer profundamente aquela pessoa”, afirmou, acrescentando que prefere preservar a própria liberdade. “Eu amo ser assim. Se eu nascer de novo, quero nascer do mesmo jeito, assexuada”.

Leia mais

Imagem - Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Imagem - Áudio de apresentador do Balanço Geral festejando tragédia vaza e revolta: 'Doente, insensível'

Áudio de apresentador do Balanço Geral festejando tragédia vaza e revolta: 'Doente, insensível'

Imagem - VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

Hoje, Sarajane segue ativa na música, aberta a parcerias com artistas mais jovens e celebrando a renovação do público. Ela diz não se arrepender do tempo longe dos palcos e vê o período como essencial para seguir em frente com mais equilíbrio.

Tags:

Sarajane

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada