RELACIONAMENTO

Taís Araújo revela que agenda dias para transar com Lázaro Ramos: 'Está dando pra cumprir'

Casada há mais de duas décadas, atriz conta que marca encontros com o marido em hotel para manter conexão e fugir da rotina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:46

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Conciliar carreira intensa com vida pessoal nem sempre é simples e Taís Araújo sabe bem disso. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, a atriz contou que ela e o marido, o também ator Lázaro Ramos, agendam momentos a dois para manter a conexão no casamento.>

Atualmente no ar como a protagonista Raquel Acioli no remake de Vale Tudo, Taís (46) revelou que o casal costuma sair para dormir em um hotel e fugir da rotina. “Às vezes, a gente marca. E está dando para cumprir. A gente vai para um hotel. As crianças ficam revoltadas. ‘O que vocês vão fazer?’, perguntam. ‘Não interessa!’”, brincou.>

Juntos há quase 21 anos, os dois são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 9. Apesar da relação longa, Taís afirma que o casamento exige esforço e presença. “Casal perfeito não existe. Temos problemas. Tem que querer muito estar junto”, afirmou.>

A atriz também comentou sobre a pressão que recebe do público, que enxerga o casal como exemplo. “Me livro disso o tempo inteiro. O tempo inteiro me coloco à prova. Mas [Lázaro] é a pessoa para quem quero ligar primeiro, com quem quero dividir as coisas. A relação mudou com o tempo, claro, mas ainda faz sentido estar ali”, completou.>