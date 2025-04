ENTRETENIMENTO

Vale Tudo: Maria de Fátima vira 'influencer' e ganha perfil oficial no Instagram

Personagem de Bella Campos no remake de Vale Tudo já acumula milhares de seguidores com posts que misturam ficção e realidade

A TV Globo entrou com tudo no universo digital para promover o remake de Vale Tudo. Na noite da última quarta-feira (02), foi ao ar o primeiro post do perfil oficial de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos na nova versão da trama. A conta no Instagram, identificada como @fatimaaciolireal, rapidamente chamou atenção dos fãs e já soma mais de 45 mil seguidores.>