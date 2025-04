BBB25

'Sou a fake news da casa de vidro': mulher assume boato que causou caos no reality

Yolanda Nascimento se identificou como responsável por espalhar informação falsa que movimentou o jogo e agora quer participar do Mesacast

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:01

'Sou a fake news da casa de vidro': mulher assume boato que causou caos no reality Crédito: Reprodução BBB e @yolandanascimento5 via TikTok

O Big Brother Brasil 25 teve sua trama balançada por um boato que, mesmo desmentido, rendeu muita treta na casa. E agora, a responsável por espalhar a informação falsa resolveu aparecer.>

Yolanda Nascimento, aposentada que participou da dinâmica “Vitrine do Seu Fifi”, exibida dentro de um shopping no Rio de Janeiro, publicou um vídeo se apresentando como a autora da fake news que causou confusão entre os brothers.>

“Bom dia, pessoal. Sou a Yolanda, a fake news da casa de vidro do Fifi”, disse ela, com bom humor, assumindo a autoria do boato de que Vinícius teria chamado dona Vilma de “velha sonsa”, algo que nunca aconteceu. A frase foi reproduzida por Renata, participante escolhida pelo público para viver a experiência da vitrine.>

O caso ganhou tanta repercussão que a produção do reality precisou intervir: o momento foi revisado no "VAR do BBB", e ficou claro que Vinícius jamais usou tal expressão. A revelação da verdade acalmou os ânimos, mas não impediu que o estrago estivesse feito.>

Yolanda, por sua vez, parece estar adorando os holofotes. No vídeo publicado nesta quinta-feira (03), ela pediu ajuda aos internautas para que sua gravação chegasse à produção do programa. “Estou sabendo que o Mesacast está me procurando. Me ajudem, joguem esse vídeo para eles”, declarou.>