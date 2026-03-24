ASTROLOGIA

Touro, Gêmeos e Virgem veem os caminhos se abrirem e o dinheiro render através da intuição esta semana (24 de março)

Aproveite a mudança de energia do céu para organizar o seu orçamento e garantir a estabilidade dos seus projetos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:30

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Quem disse que a sensibilidade não combina com os negócios? O céu desta terça-feira prova exatamente o contrário. Com a Lua migrando para Câncer no meio do dia, o ambiente corporativo e as metas financeiras passam a exigir um olhar muito mais estratégico e cuidadoso. Se você quer ver o seu dinheiro render e os seus projetos profissionais decolarem, a receita de hoje não é o desgaste físico, mas sim a inteligência emocional e a proteção do que você já conquistou.



Nativos de Touro, Gêmeos e Virgem terão uma tarde excelente para lidar com dinheiro. Para o taurino, a intuição será a melhor conselheira na hora de negociar; para o geminiano, a tarde exige foco no orçamento e na valorização do próprio passe; e para o virginiano, o networking feito no final do dia trará parcerias de peso. Se você estava travado em alguma decisão burocrática ou financeira, pare um pouco, respire e deixe que o seu "feeling" aponte a saída.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

No ambiente de trabalho, aprenda a surfar na onda do dia. A manhã é propícia para a comunicação rápida, responder e-mails acumulados e participar de reuniões de alinhamento. Já a tarde pede que você coloque a mão na massa naquilo que garante a segurança da empresa ou do seu emprego. Organize arquivos, revise contratos e limpe a sua gaveta. Um ambiente físico organizado ajuda a acalmar a mente e abre espaço para que a prosperidade circule sem barreiras.

