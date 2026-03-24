Touro, Gêmeos e Virgem veem os caminhos se abrirem e o dinheiro render através da intuição esta semana (24 de março)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 16:30
Quem disse que a sensibilidade não combina com os negócios? O céu desta terça-feira prova exatamente o contrário. Com a Lua migrando para Câncer no meio do dia, o ambiente corporativo e as metas financeiras passam a exigir um olhar muito mais estratégico e cuidadoso. Se você quer ver o seu dinheiro render e os seus projetos profissionais decolarem, a receita de hoje não é o desgaste físico, mas sim a inteligência emocional e a proteção do que você já conquistou.
Nativos de Touro, Gêmeos e Virgem terão uma tarde excelente para lidar com dinheiro. Para o taurino, a intuição será a melhor conselheira na hora de negociar; para o geminiano, a tarde exige foco no orçamento e na valorização do próprio passe; e para o virginiano, o networking feito no final do dia trará parcerias de peso. Se você estava travado em alguma decisão burocrática ou financeira, pare um pouco, respire e deixe que o seu "feeling" aponte a saída.
O erro que cada signo mais comete nas relações
No ambiente de trabalho, aprenda a surfar na onda do dia. A manhã é propícia para a comunicação rápida, responder e-mails acumulados e participar de reuniões de alinhamento. Já a tarde pede que você coloque a mão na massa naquilo que garante a segurança da empresa ou do seu emprego. Organize arquivos, revise contratos e limpe a sua gaveta. Um ambiente físico organizado ajuda a acalmar a mente e abre espaço para que a prosperidade circule sem barreiras.
Lembre-se que o Sol em Áries continua te dando coragem para liderar, mas agora a Lua em Câncer pede que você lidere com empatia. Saiba ouvir seus colegas de equipe e entenda as dores do seu cliente. Quando você humaniza os seus processos de trabalho, o lucro e o reconhecimento deixam de ser uma perseguição cansativa e passam a ser uma consequência natural do seu profissionalismo e dedicação.