Quer mudar de vida? Libra, Aquário e mais 2 signos não podem ignorar os sinais este mês (10 de março)

Entenda por que a sorte está ao lado dos corajosos nesta terça-feira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:23

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

O calendário marca terça-feira, mas para muitos o ano astral parece estar ganhando um novo fôlego hoje. A Lua em Sagitário é conhecida como a "Lua da Sorte", pois ela expande tudo o que toca. Se você plantou sementes de esforço nas últimas semanas, os resultados começam a aparecer de forma concreta agora. Não é apenas uma mudança de humor, é uma mudança de frequência que atrai novas oportunidades e pessoas interessantes.

Signos como Libra, Aquário, Sagitário e Áries estão no centro desse redemoinho positivo. Para Libra e Aquário, a sorte vem através das conexões sociais e do networking. Já para Sagitário e Áries, é o poder da iniciativa pessoal que traz o retorno esperado. O dia é de "mãos à obra", mas com a confiança de quem sabe que está sendo amparado por uma configuração celeste favorável ao crescimento.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

A sorte hoje não é fruto do acaso, mas da sua prontidão em agarrar as chances que surgem. Esteja atento às conversas paralelas, aos e-mails inesperados e aos convites de última hora. Sagitário rege a exploração, então o novo pode chegar vestido de imprevisto. Mantenha a mente aberta e os pés prontos para caminhar em direção ao desconhecido. O que parece ser apenas uma mudança de rotina pode ser o início de uma grande virada.

Para selar essa fase positiva, faça algo que simbolize sua busca por expansão: comece um curso, compre um livro novo ou planeje um roteiro. Quando você mostra ao universo que está pronto para aprender e crescer, ele responde com abundância. A energia de hoje é um presente para quem cansou do tédio e decidiu buscar um significado maior para sua jornada.

