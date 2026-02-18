ASTROLOGIA

Universo envia alívio: Lua em Peixes abre portal de clareza e cura para Câncer e mais 2 signos hoje (18 de fevereiro)

Prepare-se para soltar o controle e deixar o fluxo da vida levar o que não serve mais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a maior vitória não é conquistar algo novo, mas finalmente conseguir soltar o que já morreu. A tarde desta quarta-feira traz um convite irresistível ao desapego emocional. Para o pessoal de Câncer, a Lua em signo amigo expande seus horizontes mentais. A sensação de alívio vem ao perceber que o mundo é muito maior do que as suas preocupações atuais. Deixe a maré levar a ansiedade.



Leão e Touro também sentem essa mudança de vibração. Os leoninos têm a chance de enfrentar tabus e transformar relações através de uma entrega mais sincera e profunda. Já para os taurinos, o alívio vem do convívio social; estar com amigos queridos trará a leveza que faltava para encarar os desafios da semana. É dia de trocar o "eu" pelo "nós".

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

A Lua em Peixes nos ensina que o controle é uma ilusão. Quando paramos de lutar contra a correnteza e começamos a fluir com ela, as respostas que tanto buscamos aparecem naturalmente. Esse portal de cura ajuda a limpar mágoas antigas e a renovar o nosso otimismo diante da vida, trazendo uma clareza que só o silêncio da alma proporciona.

