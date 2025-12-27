NOVO ANO

Use e abuse: descubra qual a cor do seu signo para 2026

Alguns tons combinarão mais com a sua energia para o próximo ano segundo previsões da Astrologia

Elis Freire

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:30

Signos e cores Crédito: Reprodução

Quando um novo ano começa, as energias dos céus se reorganizam e cada signo terá um novo ciclo para chamar de seu, com novas características e oportunidades. É isso que propõe a Astrologia. As cores que combinam com cada um deles também se transformam com a chegada do ano-novo e buscar tons que estarão de acordo com o seu novo eu pode trazer mais alegria e prosperidade.

Veja quais são as cores ideais para cada signo em 2026 de acordo com o site Personare:

Áries

O ano de Áries em 2026 traz amadurecimento e reconstrução pessoal. O foco está em consolidar projetos, fortalecer sua imagem e trabalhar com mais estratégia. O ritmo pode parecer mais lento, mas isso ajuda você a ganhar firmeza e clareza.

Cores do seu signo para 2026: vermelho e laranja que vão impulsionar seus projetos e ajudar a alavancar trazendo ousadia e coragem para realizar.

Dicas de Uso: use vermelho e laranja em roupas, acessórios ou maquiagem em momentos importantes.

Touro

Para Touro, 2026 será um ciclo de transformação e desapego. As relações passam por revisões importantes, e apenas vínculos que promovam profundidade e evolução tendem a permanecer. É um ano para construir bases mais sólidas.

Cores do seu signo para 2026: azul, verde e rosa para ajudar a ter calma e discernimento na hora de tomar decisões com clareza e muito diálogo.

Dicas de Uso: traga azul, verde e rosa para roupas confortáveis, pijamas, almofadas, manta ou itens do seu cantinho de descanso. Na virada, uma peça nessas cores ajuda a marcar o desejo de um ano mais leve e estável.

Gêmeos

Para Gêmeos, 2026 será um ano marcado por grandes mudanças e experimentações. Sua curiosidade será a chave para novos aprendizados, mas será essencial canalizar as ideias com foco para garantir que elas se transformem em conquistas concretas. Muita inovação estará em jogo.

Cores do seu signo para 2026: vermelho, laranja e amarelo para reforçar coragem e determinação e fazer as mudanças necessárias. Além disso, o violeta vai ajudar nessa transformação interna.

Dicas de Uso: use essas cores em acessórios que você leva para todos os lados, como bolsa, capa de celular, carteira, caderno ou fone de ouvido. Violeta pode aparecer em momentos de pausa e meditação, como com a poderosa chama violeta.

Câncer

Câncer viverá um ano de crescimento, especialmente no campo financeiro e emocional. O ano será excelente para abrir novas portas materiais, mas será importante agir com cautela, especialmente em relação a fontes de renda antigas. A transformação será interna, exigindo novos caminhos e uma mentalidade renovada.

Cores do seu signo para 2026: violeta vai ajudar nessa transformação interna, o amarelo ajuda no crescimento e na criatividade no dia a dia e o azul a ter mais calma e paciência, controlando a ansiedade.

Dicas de Uso: inclua violeta, amarelo e azul em itens que você usa no trabalho ou estudo, como estojo, caneta, planner, marca-texto ou uma peça do look. Na virada, um acessório violeta pode simbolizar a decisão de renovar a forma de sentir e se cuidar.

Leão

2026 será um ano de grande visibilidade e crescimento para Leão. Sua criatividade estará em alta, e o poder de liderança será fundamental para abrir novas portas. No entanto, será necessário refletir sobre como equilibrar o seu brilho pessoal com o bem coletivo, agindo com sabedoria e responsabilidade.

Cor do seu signo para 2026: amarelo que vai aguçar a criatividade e ajudar a crescer e expandir novos projetos. Verde para trazer serenidade na hora de tomar decisões.

Dicas de Uso: use amarelo em momentos em que deseja se destacar — apresentação, projeto novo, conteúdo nas redes ou eventos sociais. O verde pode aparecer em um colar, anel, lenço ou peça discreta em dias de escolhas importantes.

Para Virgem, 2026 traz a recompensa pelos esforços passados. Sua expansão virá principalmente por meio de contatos importantes, networking e parcerias de trabalho. O envolvimento em projetos coletivos poderá alavancar sua carreira, com sucesso vindo da colaboração e cooperação.

Cores do seu signo para 2026: verde e rosa irão ajudar nesse movimento de expansão e nas parcerias, sempre agindo com parcimônia e sabedoria.

Dicas de Uso: traga verde e rosa para o look de trabalho, para a bolsa, capa de notebook ou itens da mesa. Na virada, um vestido, camisa ou acessório nessas cores pode simbolizar abertura para conexões mais saudáveis e produtivas.

Libra

2026 será um ano de reorganização para Libra, com foco nas relações pessoais e profissionais. Será um momento de restaurar o equilíbrio entre dar e receber, além de ajustar sua vida profissional. Parcerias de longo prazo serão um ponto de destaque.

Cor do seu signo para 2026: rosa para trabalhar as relações, verde para trazer equilíbrio pessoal e profissional.

Dicas de Uso: aposte em rosa em encontros, conversas importantes e momentos de autocuidado — batom, blush, esmalte ou uma peça delicada. Use verde em looks de trabalho, entrevistas, reuniões e momentos de decisão.

Escorpião

Escorpião em 2026 passará por um processo de transformação profunda, especialmente no campo profissional. Em seus relacionamentos, o ano exigirá uma revisão emocional profunda, enquanto mudanças no trabalho podem abrir novos caminhos de poder e influência.

Cores do seu signo para 2026: violeta vai auxiliar nos processos de transformação e o laranja para ajudar a ter mais coragem para enfrentar os desafios desse ano. Azul para ter calma e discernimento na hora de fazer as revisões necessárias que o ano pede.

Dicas de Uso: use violeta em elementos do seu altar, cantinho de introspecção ou entre seus cristais preferidos. Laranja e azul podem aparecer em camisetas, acessórios e itens de trabalho, marcando dias em que você precisa de coragem com lucidez.

Sagitário

2026 será um ano de reestruturação para Sagitário, principalmente em sua rotina e finanças. Será uma oportunidade de se libertar de padrões antigos e desgastantes, além de focar no autocuidado. No amor, o desafio será equilibrar a liberdade com o compromisso, criando uma base emocional sólida.

Cores do seu signo para 2026: violeta para liberar os padrões antigos, além de azul e verde para trabalhar sua energia e o autocuidado, rosa para ajudar nos desafios dos relacionamentos.

Dicas de Uso: use azul e verde em roupas de treino, garrafa de água, toalha de banho ou tênis, conectando autocuidado ao dia a dia. Rosa e violeta podem aparecer em detalhes do look em encontros, viagens e momentos especiais.

Capricórnio

Capricórnio em 2026 encontrará estabilidade após um período de mudanças intensas. O foco estará em consolidar suas conquistas e fortalecer sua segurança emocional. No trabalho, novas oportunidades de expansão financeira e reconhecimento virão, especialmente em projetos inovadores.

Cores do seu signo para 2026: verde para ajudar na estabilidade e mudanças, trazendo equilíbrio e harmonia, e vermelho para ajudar nas novas oportunidades e projetos.

Dicas de Uso: traga o verde para agenda, caderno, caneta, capa de celular ou itens da mesa de trabalho. Use vermelho em dias de decisões, lançamentos ou conversas importantes — um batom, um cinto, uma peça de alfaiataria ou um detalhe discreto já basta.

Aquário

O ano de Aquário em 2026 será um divisor de águas, trazendo transformações importantes e desafios que exigem maior autenticidade. O ano também trará grandes oportunidades para construir relações mais verdadeiras e agir com maior consciência, refletindo sobre sua missão.

Cor do seu signo para 2026: violeta para ajudar nas transformações do aquariano em 2026. Para focar nas relações, abuse do verde e do rosa para ter mais paciência e flexibilidade.

Dicas de Uso: use verde e rosa em ambientes de convivência — sala, escritório, estúdio, espaço de reuniões — em almofadas, quadros, objetos decorativos ou cadeira. Violeta pode estar em uma peça do look na virada ou em acessórios em dias que pedem coragem para ser quem você é.

Peixes

Peixes em 2026 entra em um ciclo de autoconhecimento e expansão. O ano pedirá maior sintonia entre corpo, mente e alma. A saúde emocional será fundamental, e será necessário ter foco para não se dispersar. O autoconhecimento será essencial para avançar com segurança.

Cores do seu signo para 2026: violeta para trazer um olhar para a espiritualidade e de autoconhecimento, além de verde e azul, para equilibrar a saúde mental e emocional.