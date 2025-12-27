ASTROLOGIA

Vai perder a oportunidade? Universo pede atenção dos signos para ofertas decisivas que serão feitas hoje (27 de dezembro)

Lua Crescente mostra o que vai prosperar no próximo ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

O que você escolhe alimentar neste 27 de dezembro tende a se repetir em 2026. A Lua Crescente em Áries funciona como um termômetro espiritual: mostra onde está sua coragem ou sua resistência.

Esse é um dia para assumir responsabilidades, inclusive emocionais. O Universo não tolera mais autoengano. O que não é verdadeiro começa a perder força agora.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Se algo parece pesado demais, talvez não deva seguir adiante. Se algo empolga e dá frio na barriga, é aí que está o crescimento.