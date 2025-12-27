Vai perder a oportunidade? Universo pede atenção dos signos para ofertas decisivas que serão feitas hoje (27 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:20
O que você escolhe alimentar neste 27 de dezembro tende a se repetir em 2026. A Lua Crescente em Áries funciona como um termômetro espiritual: mostra onde está sua coragem ou sua resistência.
Esse é um dia para assumir responsabilidades, inclusive emocionais. O Universo não tolera mais autoengano. O que não é verdadeiro começa a perder força agora.
Se algo parece pesado demais, talvez não deva seguir adiante. Se algo empolga e dá frio na barriga, é aí que está o crescimento.
O céu não mente. Ele apenas responde.