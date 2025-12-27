Acesse sua conta
Vai perder a oportunidade? Universo pede atenção dos signos para ofertas decisivas que serão feitas hoje (27 de dezembro)

Lua Crescente mostra o que vai prosperar no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

O que você escolhe alimentar neste 27 de dezembro tende a se repetir em 2026. A Lua Crescente em Áries funciona como um termômetro espiritual: mostra onde está sua coragem ou sua resistência.

Esse é um dia para assumir responsabilidades, inclusive emocionais. O Universo não tolera mais autoengano. O que não é verdadeiro começa a perder força agora.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Se algo parece pesado demais, talvez não deva seguir adiante. Se algo empolga e dá frio na barriga, é aí que está o crescimento.

O céu não mente. Ele apenas responde.

