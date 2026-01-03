Acesse sua conta
Viúva aos 27 anos, jovem usa redes sociais para encarar o luto e apoiar outras mulheres na mesma situação

Thalita Souza conta como a morte de Patrick, após uma infecção generalizada, mudou sua vida e como as redes sociais se tornaram espaço de acolhimento e ressignificação da dor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:01

Thalita Souza
Thalita Souza Crédito: Reprodução

Aos 27 anos, Thalita Souza precisou enfrentar uma perda para a qual não estava preparada. Casada desde 2021 com Patrick, com quem viveu uma relação intensa marcada por viagens, rotina compartilhada e muitos planos, ela se tornou viúva de forma repentina em 2025. O marido morreu poucas semanas após ser diagnosticado com uma infecção generalizada.

Em depoimento à revista Marie Claire, Thalita relembra o início da história do casal, que começou em 2016, após um encontro em comum com amigos. “Quando a gente se juntou, nos apaixonamos e ficamos inseparáveis. Ele virou meu namorado e também meu melhor amigo”, contou. Juntos, eles mantinham uma rotina ativa, frequentavam a igreja e chegaram a fazer dois mochilões pela América Latina.

Thalita Souza

Thalita Souza por Reprodução
Thalita Souza por Reprodução
Thalita Souza por Reprodução
1 de 3
Thalita Souza por Reprodução

O casamento veio cinco anos depois, com um pedido planejado por Patrick durante um jantar. “Eu imaginava que esse momento chegaria, mas não deixou de ser especial”, relatou. Segundo ela, a relação não mudou após a cerimônia. “Diariamente, a gente demonstrava por gestos, ações e palavras todo o amor que sentíamos. Não sinto saudade do que deixamos de viver, mas do que a gente tinha”, disse.

A tragédia aconteceu de forma inesperada. Patrick, que cuidava da saúde e praticava atividades físicas, passou mal repentinamente, foi internado e diagnosticado com uma infecção generalizada. Ele foi levado para a UTI, entubado e morreu cerca de uma semana depois. “Foi rápido, confuso e avassalador. Tirou o chão de toda a família e dos amigos”, afirmou Thalita.

Segundo ela, o mais difícil tem sido lidar com a própria condição de viúva tão jovem. “Não consigo acreditar que me tornei viúva aos 27 anos. Não era um peso que eu estava preparada para suportar”, desabafou. Dois meses após a perda, Thalita diz que precisou reaprender a viver. “É como se tudo tivesse sido tirado de mim do dia para a noite”, relatou.

O apoio de amigos e familiares tem sido fundamental nesse processo. “Eles trazem comida, ajudam com questões burocráticas e até com sessões de terapia. Esses cuidados me fizeram perceber que eu precisava continuar”, contou.

Foi nesse contexto que Thalita decidiu usar as redes sociais para falar sobre Patrick. Sem intenção de ganhar visibilidade, ela passou a publicar lembranças e homenagens ao marido. “Foi uma forma de honrar a memória dele, do amigo, do filho e do marido incrível que ele era”, explicou.

Os relatos começaram a alcançar pessoas fora do círculo pessoal e, entre elas, outras jovens viúvas. “Passei a receber mensagens de mulheres que estavam vivendo a mesma dor. Criamos uma troca muito especial, de apoio e pertencimento”, afirmou.

Para Thalita, esse contato ampliou sua rede de acolhimento e ajudou a ressignificar o luto. “A gente se sente compreendida. Tem quem entenda exatamente o que estamos passando”, disse. A própria psicóloga dela percebeu os efeitos positivos desse diálogo.

Apesar de ainda não encontrar sentido na perda, Thalita acredita que compartilhar sua experiência tem ajudado a atravessar o processo. “Ainda não vejo propósito na morte do Patrick, mas sinto que posso encontrar algum sentido enquanto ajudo outras meninas que vivem essa dor”, concluiu.

