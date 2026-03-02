CLIMA TENSO ENTRE OS VEREADORES

Planserv vira foco de bate-boca entre vereadores na Câmara de Salvador

Presidente da Casa precisou intervir para manter a ordem

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:19

Cena teve inicio após divergencias sobre planserv Crédito: Redes Sociais/Leitor Correio

Os vereadores Randerson Leal (Podemos) e Téo Senna (PSDB) protagonizaram um forte embate nesta segunda-feira (2) na câmara de vereadores de Salvador. Segundo vídeo nas redes sociais, o motivo da discórdia foi a gestão do Planserv pelo Governo da Bahia, sob a administração de Jerônimo Rodrigues (PT). O desentendimento teve início logo após a participação da tribuna popular do "Movimento Independente Devolvam Nosso Planserv".

O vereador Randerson Leal, alinhado, rebateu as críticas feitas pelo movimento, afirmando que o debate sobre a assistência de saúde dos servidores está sendo "politizado". Leal defendeu a atual estrutura de cobrança do plano e sugeriu uma audiência pública para tratar do tema tecnicamente.

O posicionamento foi prontamente contestado por Téo Senna, líder da oposição na Casa. O vereador ironizou as falas de Leal e defendeu os dados apresentados pela representante da tribuna, Rosângela Monteiro de Jesus. Para Senna, a realidade relatada pelos servidores contrasta com o discurso oficial do governo.

“Vocês mostraram os dados aqui e o líder da oposição fala que está tudo maravilhoso, achando que está certo. Alguém está mentindo”, cravou Téo Senna, em tom de crítica direta à gestão estadual.