Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Planserv vira foco de bate-boca entre vereadores na Câmara de Salvador

Presidente da Casa precisou intervir para manter a ordem

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:19

Cena teve inicio após divergencias sobre planserv Crédito: Redes Sociais/Leitor Correio

Os vereadores Randerson Leal (Podemos) e Téo Senna (PSDB) protagonizaram um forte embate nesta segunda-feira (2) na câmara de vereadores de Salvador. Segundo vídeo nas redes sociais, o motivo da discórdia foi a gestão do Planserv pelo Governo da Bahia, sob a administração de Jerônimo Rodrigues (PT). O desentendimento teve início logo após a participação da tribuna popular do "Movimento Independente Devolvam Nosso Planserv".

O vereador Randerson Leal, alinhado, rebateu as críticas feitas pelo movimento, afirmando que o debate sobre a assistência de saúde dos servidores está sendo "politizado". Leal defendeu a atual estrutura de cobrança do plano e sugeriu uma audiência pública para tratar do tema tecnicamente.

O posicionamento foi prontamente contestado por Téo Senna, líder da oposição na Casa. O vereador ironizou as falas de Leal e defendeu os dados apresentados pela representante da tribuna, Rosângela Monteiro de Jesus. Para Senna, a realidade relatada pelos servidores contrasta com o discurso oficial do governo.

“Vocês mostraram os dados aqui e o líder da oposição fala que está tudo maravilhoso, achando que está certo. Alguém está mentindo”, cravou Téo Senna, em tom de crítica direta à gestão estadual.

Devido ao aumento da tensão entre os parlamentares, o presidente da sessão, Ricardo Almeida (DC) precisou intervir. Almeida solicitou que ambos os vereadores respeitassem o regimento interno da Casa para que os trabalhos pudessem prosseguir sem novas interrupções por questões de ordem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe morre aos 72 anos

Vereadores de Salvador visitam Coronel e declaram apoio ao senador

Três vereadores e dois suplentes têm mandatos cassados por trocarem óculos por votos

Vereadores aprovam a criação de novo bairro em Salvador; conheça

Arte censurada: vereadores cobram fechamento de exposição com obras que retratam sexo e nudez

Tags:

Vereador Briga Planserv Politica

Mais recentes

Imagem - Do Recôncavo à Avenida: o samba que agrada os jovens

Do Recôncavo à Avenida: o samba que agrada os jovens
Imagem - O leque e a revolução LGBT no Carnaval de Salvador

O leque e a revolução LGBT no Carnaval de Salvador
Imagem - Perdeu o documento no Carnaval de Salvador? Veja como e onde recuperar

Perdeu o documento no Carnaval de Salvador? Veja como e onde recuperar

MAIS LIDAS

Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
01

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Imagem - Salvador vai ganhar Nova Arena Multiuso com capacidade para até 16 mil pessoas; saiba local e data de entrega
02

Salvador vai ganhar Nova Arena Multiuso com capacidade para até 16 mil pessoas; saiba local e data de entrega

Imagem - Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão
03

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão

Imagem - Sul América é condenada a pagar R$ 19 milhões a idosa por descumprir decisão judicial
04

Sul América é condenada a pagar R$ 19 milhões a idosa por descumprir decisão judicial