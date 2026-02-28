VALE VAGA

Após eliminação, Bahia enfrenta Juazeirense por vaga na final do Baianão

Esquadrão e Cancão de Fogo se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 05:00

Bahia em último treino antes de enfrentar a Juazeirense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O ânimo não está dos melhores, mas a oportunidade de dar uma resposta acontece sempre no jogo seguinte a uma decepção. Após ser eliminado da Libertadores, o Bahia volta a sua atenção para o Campeonato Baiano neste final de semana, quando recebe a Juazeirense dentro da Arena Fonte Nova. Precisando vencer para chegar à final da competição, o confronto contra o Cancão de Fogo acontece neste sábado (28), a partir das 17h.

A partida será disputada com mando da equipe tricolor pelo desempenho do time durante a primeira fase do Baianão. O Esquadrão terminou com a melhor campanha, com 23 pontos somados em nove partidas – sete a mais que o segundo colocado. Na quarta posição, a Juazeirense se classificou apenas na última rodada, quando venceu o Porto por 3x1.

Essa será a 23ª partida entre as duas equipes. Considerando todo o retrospecto entre Bahia e Juazeirense, o Esquadrão saiu com o resultado positivo em 14 partidas, enquanto o Cancão de Fogo venceu apenas duas vezes e o empate prevaleceu em seis oportunidades. Com o Bahia como mandante, cenário da partida deste final de semana, os tricolores saíram com os três pontos em nove oportunidades, enquanto foram superados em somente um confronto.

Com a eliminação na Copa Libertadores, o Bahia agora só disputa Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão, o que foi encarado por Rogério Ceni como um grande prejuízo para a temporada. Sem mais competições internacionais em 2026, o time usado pelo Tricolor no Baianão deve ir com força máxima, já que o time agora tem apenas o estadual pela frente nas próximas semanas.

“Gigantesco. Prejuízo não ter calendário internacional, nem mesmo a Sul-Americana. Vai demorar para reverter. A vida da gente é essa, mobilizar, motivar. Temos uma semifinal no sábado, esperamos estar na final do estadual, retomar no Brasileiro", destacou. Quem vencer avança para a final, e em caso de empate a vaga vai ser decidida em disputa de pênaltis.

Quem adotou o mesmo discurso foi o capitão Everton Ribeiro, que perdeu um dos pênaltis na queda do Esquadrão para os chilenos. “Tem uma semifinal importante pela frente, para nos levar para mais uma final. Depois é um clássico. Então, temos que estar preparados para as cobranças. E preparados para fazer melhor no próximo ano”, disse.

Com isso, a tendência é de que Ceni mantenha a mesma equipe que entrou em campo contra o O'Higgins no meio de semana. Há a possibilidades de mudanças no trio de ataque da equipe, assim como a volta de Acevedo ao time titular. Outros reservas podem começar o confronto, mas o fato é que o Bahia jogará a semifinal com a equipe principal.