Bahia x Galícia: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:00
Bahia e Galícia se enfrentam neste sábado (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O confronto marca o Clássico das Cores e coloca frente a frente o líder da competição contra um Galícia embalado pela vitória na última rodada.
A partida terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia, com exibição na TV aberta e no canal oficial da emissora no YouTube. A TV Bahêa, também no YouTube, é outra opção para acompanhar o duelo.
Com 100% de aproveitamento, o Bahia lidera o Campeonato Baiano após duas rodadas, somando seis pontos. As vitórias sobre Jequié e Bahia de Feira foram conquistadas com uma equipe alternativa, formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço, que vêm sendo bastante elogiados pelo técnico Rogério Ceni. Para o confronto deste sábado, o treinador deve mesclar jogadores do elenco principal com os jovens da base, visando dar ritmo aos atletas mais experientes sem perder competitividade no estadual.
O Galícia ocupa a quarta colocação, com três pontos. Após estrear com derrota para o Barcelona de Ilhéus, o Azulino se recuperou ao vencer a Juazeirense por 2x0, resultado que deu confiança ao time comandado por Edson Fabiano. O clube tenta fazer jus ao apelido de “Demolidor de Campeões” diante do líder do torneio e atual campeão.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Galícia: Rafael; Da Ilha, Jaques, Willian e Popó; Carlos, Ivisson e Mayron; Gledson, Rafael Mineiro e Rogerinho. Técnico: Edson Fabiano