Bahia x Jequié: veja onde assistir e prováveis escalações

Pedro Carreiro
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:00
Bahia e Jequié se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Jequié terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta) e TVE no YouTube.
O Bahia é o atual campeão do Campeonato Baiano e o maior vencedor da história, com 51 títulos. Para o início do estadual, o técnico Rogério Ceni utilizará principalmente jogadores da base, como Dell, Ruan Pablo e Kauê Furquim, com o objetivo de integrá-los ao modelo de jogo dos profissionais. O clube ainda estuda utilizar o time principal em um ou dois jogos antes do início do Brasileirão.
O Jequié disputa pela terceira vez consecutiva a elite do Baiano e é um dos maiores campeões da Série B estadual, com três títulos. O clube firmou parceria com o Fluminense de Feira, compartilhando elenco e comissão técnica sob comando de Rodrigo Fonseca para a temporada. A equipe realizou a pré-temporada no CT do Flu e mandará seus jogos no Waldomirão.
Bahia: João Paulo; Roger Ruan, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Jota, Sidney e David Martins; Ruan Pablo, Kauê Furquim e Dell. Técnico: Rogério Ceni
Jequié: Fábio Szymonek; Diego Bolt, Willian Mineiro, Caíque Baiano e Gabriel Carioca; Elivelton, Walfrido, João Grilo e Zé Gatinha; Edilson Júnior e Nael. Técnico: Rodrigo Fonseca