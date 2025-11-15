Acesse sua conta
Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste sábado (15/11), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING).

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:00

Japão 3x2 Brasil - Amistoso Internacional
Seleção Brasileira  Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado (15/11), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo primeiro amistoso da Data Fifa de novembro. A Seleção Brasileira chega de uma goleada por 5x0 sobre a Coreia do Sul e derrota por 3x2 para o Japão, enquanto os senegaleses têm 100% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x Senegal ao vivo

A partida entre Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e ge tv (YouTube)

Brasil

A equipe de Carlo Ancelotti chega para o amistoso com algumas baixas importantes. Alisson, com lesão no músculo posterior da coxa, ficou fora da convocação, assim como Hugo Souza, cortado por não se recuperar de lesão. O atacante Raphinha também segue em tratamento e não tem condições de jogo.

Veja como foi o último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal

Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 10
Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal por Rafael Ribeiro/CBF

Senegal

A seleção comandada por Pape Thiaw não possui desfalques recentes. Para o duelo em Londres, Senegal convocou seus principais nomes, incluindo Sadio Mané (Al-Nassr), Edouard Mendy (Al-Ahli), Nicolas Jackson (Bayern de Munique) e Kalidou Koulibaly (Al-Hilal).

Prováveis escalações de Brasil x Senegal

Brasil: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhões e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico; Carlo Ancelotti. 

Senegal: Diaw; Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Gueye e Ndiaye; Mané, Sarr e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw. 

Ficha do jogo

  • Jogo: Brasil x Senegal
  • Campeonato: Amistoso Internacional – Data Fifa
  • Data: Sábado, 15 de novembro de 2025
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, Londres – Inglaterra
  • Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e ge tv (Youtube) 

