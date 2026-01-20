Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Everton Ribeiro em campo, Bahia escala titulares para enfrentar o Barcelona

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:19

Letícia Martins/ EC Bahia
Everton Ribeiro estreia em 2026 contra o Barcelona de Ilhéus Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Os titulares do Esquadrão estão finalmente de volta. Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O confronto vale a liderança da competição e marca a estreia dos jogadores considerados titulares na temporada, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Barcelona de Ilhéus

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus por Divulgação/EC Bahia
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus por Divulgação/EC Bahia
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus por Divulgação/EC Bahia
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus por Divulgação/EC Bahia
1 de 4
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus por Divulgação/EC Bahia

Barcelona de Ilhéus: Pedro; Jeferson Neves, Vital, Bremer e Maikon; Mateus, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto. Técnico: Paulo Sales

LEIA MAIS

Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Bahia x Barcelona de Ilhéus: veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Líder da competição, o Bahia soma nove pontos em três jogos, após triunfos sobre Jequié, Bahia de Feira e Galícia. Depois de iniciar o estadual com uma equipe alternativa formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço, o técnico Rogério Ceni começou a promover a rodagem do elenco principal e escala, pela primeira vez em 2026, jogadores considerados titulares. A expectativa fica por conta da possível estreia de Kike Olivera.

Vice-líder da competição, o Barcelona de Ilhéus soma sete pontos e ocupa a segunda colocação. A equipe vem de resultados vitória contra Galícia e Atlético de Alagoinhas e um empate contra o Jacuipense. Apostando na forte defesa que ainda não foi vazada na competição, a Onça Pintada vai tentar surpreender o Esquadrão em plena Fonte Nova para assumir a ponta da tabela e se colocar em boas condições para encaminhar vaga na segunda fase.

Mais recentes

Imagem - Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna

Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna
Imagem - Ícone do futebol feminino, baiana Formiga assume cargo no Ministério do Esporte

Ícone do futebol feminino, baiana Formiga assume cargo no Ministério do Esporte

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
01

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos
03

Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
04

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital