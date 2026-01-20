Com Everton Ribeiro em campo, Bahia escala titulares para enfrentar o Barcelona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:19
Os titulares do Esquadrão estão finalmente de volta. Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O confronto vale a liderança da competição e marca a estreia dos jogadores considerados titulares na temporada, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Barcelona de Ilhéus
Barcelona de Ilhéus: Pedro; Jeferson Neves, Vital, Bremer e Maikon; Mateus, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto. Técnico: Paulo Sales
Líder da competição, o Bahia soma nove pontos em três jogos, após triunfos sobre Jequié, Bahia de Feira e Galícia. Depois de iniciar o estadual com uma equipe alternativa formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço, o técnico Rogério Ceni começou a promover a rodagem do elenco principal e escala, pela primeira vez em 2026, jogadores considerados titulares. A expectativa fica por conta da possível estreia de Kike Olivera.
Vice-líder da competição, o Barcelona de Ilhéus soma sete pontos e ocupa a segunda colocação. A equipe vem de resultados vitória contra Galícia e Atlético de Alagoinhas e um empate contra o Jacuipense. Apostando na forte defesa que ainda não foi vazada na competição, a Onça Pintada vai tentar surpreender o Esquadrão em plena Fonte Nova para assumir a ponta da tabela e se colocar em boas condições para encaminhar vaga na segunda fase.