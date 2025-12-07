Com mudanças na zaga, Vitória está escalado para jogo decisivo contra o São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:06
O Vitória está definido para enfrentar o São Paulo neste domingo (7), às 16h, no Barradão, em duelo decisivo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando vencer para manter chances de permanecer na Série A, o Leão da Barra entra em campo com mudanças importantes, especialmente no setor defensivo.
Os zagueiros Edu e Lucas Halter, titulares ao longo da competição, estão fora da partida por lesões. Com isso, o técnico Jair Ventura optou por escalar Neris e Zé Marcos ao lado de Camutanga, formando um novo trio defensivo para o jogo decisivo.
A equipe terá também a presença de Erick, que pertence ao São Paulo e só poderia atuar mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão. A diretoria rubro-negra decidiu arcar com o valor para contar com o atacante em um duelo considerado vital.
Assim, o Vitória vai a campo com a seguinte escalação: Thiago Couto; Camutanga, Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
No banco de reservas, o técnico Jair Ventura terá a volta de Dudu, que deixou o campo contra o Bragantino após sentir dores nas costas, mas está disponível e pode atuar no sacrifício se necessário. Já Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael seguem fora por lesão.