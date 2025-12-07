LEÃO DEFINIDO

Com mudanças na zaga, Vitória está escalado para jogo decisivo contra o São Paulo

Jogo ocorre neste domingo (7), às 16h, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:06

Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o São Paulo neste domingo (7), às 16h, no Barradão, em duelo decisivo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando vencer para manter chances de permanecer na Série A, o Leão da Barra entra em campo com mudanças importantes, especialmente no setor defensivo.

Os zagueiros Edu e Lucas Halter, titulares ao longo da competição, estão fora da partida por lesões. Com isso, o técnico Jair Ventura optou por escalar Neris e Zé Marcos ao lado de Camutanga, formando um novo trio defensivo para o jogo decisivo.

A equipe terá também a presença de Erick, que pertence ao São Paulo e só poderia atuar mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão. A diretoria rubro-negra decidiu arcar com o valor para contar com o atacante em um duelo considerado vital.

Assim, o Vitória vai a campo com a seguinte escalação: Thiago Couto; Camutanga, Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.