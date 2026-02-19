Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Egito será o último adversário do Brasil antes da Copa do Mundo

O amistoso está marcado para o dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:27

João Pedro e Estêvão comemoram o gol da Seleção Brasileira
João Pedro e Estêvão comemoram o gol da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/ CBF

A seleção brasileira já definiu qual será seu último compromisso antes do início da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar o Egito em um amistoso marcado para o dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O duelo servirá como etapa final da preparação da equipe nacional antes da estreia no Mundial, prevista para a semana seguinte, contra o Marrocos.

A escolha do adversário leva em conta o peso histórico e o nível competitivo da seleção egípcia, uma das mais tradicionais do continente africano. O país é o maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e soma três participações em Copas do Mundo da Fifa. Foi, inclusive, o primeiro representante da África e do Oriente Médio a disputar o torneio, em 1934, na Itália.

Veja o possível novo uniforme da Seleção Brasileira

Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
1 de 9
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines

Classificada para o Mundial de 2026, agendado para Estados Unidos, Canadá e México, a seleção egípcia estará no grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Antes da partida contra o Egito, a seleção brasileira tem dois compromissos em solo estadunidense em março, quando enfrentará a França, no dia 26, na região de Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando. Os confrontos marcarão os dois últimos jogos do Brasil antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, prevista para acontecer em meados de maio.

LEIA MAIS

Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Descubra quanto será o salário dos árbitros no Brasil após a profissionalização

CBF avalia diminuir número de clubes e rebaixados do Brasileirão

Os amistosos em questão fazem parte do projeto Road to 26, que organiza jogos do Brasil e da Colômbia contra seleções europeias nos Estados Unidos no próximo mês.

Os torcedores interessados já podem realizar cadastro no site RoadTo26.com. A pré-venda de ingressos começa na quarta-feira, 24, enquanto a venda geral será aberta na próxima quinta, 26, a partir das 12 horas (horário de Brasília).

O jogo será realizado no Huntington Bank Field, estádio localizado em Cleveland e casa do Cleveland Browns, da NFL. Inaugurado em 1999, o local tem capacidade para mais de 67 mil espectadores e costuma receber grandes eventos esportivos internacionais.

Mais recentes

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
Imagem - Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B
Imagem - Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas