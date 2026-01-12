A CONTA CHEGOU

Em crise financeira, campeão da Copa do Brasil decide vender ônibus do clube

A medida representa uma mudança estratégica na logística do clube

Criciúma decidiu vender o ônibus do clube Crédito: Divulgação/Criciúma

Campeão da Copa do Brasil de 1991, o Criciúma decidiu vender o ônibus adquirido em 2024 para a empresa Adenilde Turismo. Tendo em vista a necessidade de uma reformulação financeira, o clube optou pela terceirização do transporte dos jogadores. A informação é do jornalista Mateus Mastella do Portal Engeplus.

A medida representa uma mudança estratégica na logística do clube, que passa a utilizar serviços especializados para deslocamentos do elenco em jogos, treinamentos e compromissos oficiais.

O veículo, utilizado pela equipe profissional e pelas categorias de base do clube carvoeiro, foi vendido por aproximadamente R$ 1,7 milhão. Em 2024, o Scania K450C NB Euro 6 foi comprado por aproximadamente R$ 2 milhões.