Em crise financeira, campeão da Copa do Brasil decide vender ônibus do clube

A medida representa uma mudança estratégica na logística do clube

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:22

Criciúma decidiu vender o ônibus do clube
Criciúma decidiu vender o ônibus do clube Crédito: Divulgação/Criciúma

Campeão da Copa do Brasil de 1991, o Criciúma decidiu vender o ônibus adquirido em 2024 para a empresa Adenilde Turismo. Tendo em vista a necessidade de uma reformulação financeira, o clube optou pela terceirização do transporte dos jogadores. A informação é do jornalista Mateus Mastella do Portal Engeplus.

A medida representa uma mudança estratégica na logística do clube, que passa a utilizar serviços especializados para deslocamentos do elenco em jogos, treinamentos e compromissos oficiais. 

O veículo, utilizado pela equipe profissional e pelas categorias de base do clube carvoeiro, foi vendido por aproximadamente R$ 1,7 milhão. Em 2024, o Scania K450C NB Euro 6 foi comprado por aproximadamente R$ 2 milhões.

Mesmo com a venda, o ônibus continuará plotado e a serviço do clube. Segundo divulgado pelo jornalista, a direção entendeu que o custo anual e a depreciação do veículo não compensaria mantê-lo, sendo que o clube não tem dinheiro em caixa para este início de ano.

