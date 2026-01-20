Acesse sua conta
Ex-jogador e campeão mundial pelo Inter, Perdigão denuncia agressão de PM

Segundo o ex-jogador, agressão aconteceu após São Joseense x Operário; policial foi afastado das funções operacionais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:47

Perdigão denúnciou agressão sofrida por PM
Perdigão denúnciou agressão sofrida por PM Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ex-jogador Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, denunciou ter sido agredido por um policial militar na noite da última segunda-feira (19), em Curitiba. Segundo o relato do ex-atleta, o episódio ocorreu após a partida entre São Joseense e Operário, válida pelo Campeonato Paranaense, disputada no domingo (18), no Estádio Vila Capanema.

A denúncia veio a público por meio das redes sociais de Perdigão, que divulgou uma nota de repúdio, além de vídeos e imagens que mostram marcas de agressão em seu corpo. De acordo com o ex-jogador, o policial envolvido estava em serviço no momento da ocorrência. Nas imagens divulgadas, Perdigão aparece tentando se afastar, sem demonstrar reação, enquanto o agente o cerca e continua desferindo golpes, além de ordenar que ele deixasse o local, acompanhando a ação com ofensas verbais.

Ainda conforme o relato do ex-atleta, a agressão teria acontecido na saída do estádio, após ele se aproximar do policial apenas para cumprimentá-lo e reconhecer o trabalho realizado durante a partida. A reação, segundo Perdigão, foi inesperada. “De forma repentina e sem qualquer justificativa”, afirmou o ex-jogador, ao descrever que o agente teria agido com truculência e o atingido repetidas vezes com um cassetete," contou. 

Em outra publicação, Perdigão reforçou que não houve qualquer tipo de provocação ou reação de sua parte. “Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete”, relatou.

Após a repercussão do caso, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou, nesta terça-feira (20), que instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia. Segundo a pasta, assim que o caso chegou ao conhecimento das autoridades, a Corregedoria da Polícia Militar do Paraná (PMPR) adotou as primeiras medidas administrativas, incluindo o afastamento imediato do policial das atividades operacionais, com realocação para funções administrativas, além do encaminhamento do servidor para avaliação psicológica.

Em nota oficial, a Polícia Militar do Paraná destacou que a conduta descrita na denúncia não reflete os padrões da corporação. “A Polícia Militar do Paraná informa que já instaurou procedimento interno para apurar os fatos envolvendo o policial militar citado no episódio. Assim que tomou conhecimento do caso, a Corregedoria da PMPR adotou as providências iniciais, determinou o afastamento imediato do policial militar para funções administrativas e encaminhou o servidor para avaliação psicológica. A corporação ressalta que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho das forças de segurança do Paraná”, disse a PMPR.

A Secretaria de Segurança Pública também informou que o procedimento segue em sigilo administrativo e que novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações. Até o momento, não há prazo definido para a conclusão do processo disciplinar.

Perdigão, de 48 anos, construiu uma carreira marcada por passagens relevantes no futebol brasileiro e internacional. Revelado pelo Paraná Clube, foi bicampeão paranaense em 1995 e 1996.

Atuou pelo Athletico Paranaense em duas oportunidades e teve destaque no Internacional, onde integrou o elenco campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, além da Recopa Sul-Americana, em 2007.

No exterior, defendeu o Belenenses, de Portugal, e, no retorno ao Brasil, passou por clubes como Vasco, Corinthians, Londrina, Joinville, Marília, Náutico, Caxias e 15 de Novembro, encerrando a carreira em 2011.

