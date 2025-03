ZOEIRA NAS REDES SOCIAIS

'Filho do Náutico' e 'peteleco': veja os memes da eliminação do Vitória na Copa do Brasil

Leão perdeu para o time pernambucano por 2x0 dentro de casa e deu adeus ao mata-mata nacional

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2025 às 08:56

Vitória x Náutico Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A queda na competição rendeu memes dos torcedores rivais nas redes sociais, com muitas provocações e brincadeiras. Veja abaixo:>

A rivalidade na Bahia é tão forte que o Vitória preferiu perder a invencibilidade pro Náutico e ser eliminado em casa na Copa do Brasil do que perder a invencibilidade pro Bahia na final do Estadual



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/mtOJnsfojp — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) March 13, 2025

O Náutico deu um peteleco e eliminou o Vitória da pré Copa do Brasil. https://t.co/tQmjyJnsDD pic.twitter.com/s8MBXu7w9P — ???? ᵉᶜᵇ (@_igoorECB) March 13, 2025

Nautico e @EsportesDaSorte te relembram: É FREVO NA TERRA DO AXÉ! ? pic.twitter.com/yhhhQgTePD — Náutico (@nauticope) March 13, 2025

Pô, o fato do vitória ser FILHO do náutico me pega muito pic.twitter.com/Ttkde1JgAS — Nycolas (@nycolas1905) March 12, 2025

11 jogos que o Náutico não perde pro Vitória.



Ganhou 6 dos 11!!!! PATERNIDADE POW pic.twitter.com/GeiaBT97Sw — Yuri Santana (@oysantanaa) March 13, 2025

O Vitória toda vez que vem enfrentar o Náutico: pic.twitter.com/hBw8vZGf2a — NÁUTICO MIL GRAU ??? (@nauticomilgrau) March 13, 2025

muito bom dormir com vitória do nautico, vou dormir mansinha mansinha pic.twitter.com/2BlHKbM8hk — Náutico Kpop ?? (@nauticokpop) February 16, 2025

O Vitória tá sendo eliminado da CDB pro NÁUTICO em casa, pqp. pic.twitter.com/li0cfmE0df — santoryugi ?? (@yunjinmisogina) March 12, 2025

Aqui eu perdi tudo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Só não perdi mais que o Vitória quando vê o Náutico pela frente! pic.twitter.com/K64oXIT34U — Zorrinha (@zorrinhaoficial) March 13, 2025