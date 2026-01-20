LENDA DO ESPORTE

Ícone do futebol feminino, baiana Formiga assume cargo no Ministério do Esporte

Ex-jogadora soteropolitana foi nomeada diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:20

Formiga atuou em sete Copas do Mundo Crédito: CBF/Divulgação

Ícone histórico do futebol feminino brasileiro, a baiana Formiga passou a integrar oficialmente o Ministério do Esporte nesta terça-feira (20). Natural de Salvador, a ex-jogadora foi nomeada diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino, cargo vinculado à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor.

A ex-volante, de 47 anos, assume a função no lugar de Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, que ocupava o posto desde agosto de 2024 e também construiu trajetória marcante com a camisa da Seleção Brasileira.

A chegada da ex-atleta ao ministério ocorre em um momento estratégico para a modalidade. O futebol feminino brasileiro vive o ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil, e o governo federal enxerga o torneio como uma oportunidade para ampliar investimentos, fortalecer a estrutura da modalidade e consolidar avanços institucionais.

Na nova função, Formiga será responsável por colaborar na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do futebol nacional, com atenção especial à promoção, organização e expansão do futebol feminino em diferentes níveis, desde a base até o alto rendimento.

Reconhecida internacionalmente, a soteropolitana construiu uma carreira sem precedentes. Ela disputou sete Copas do Mundo e sete Jogos Olímpicos, feito inédito entre homens e mulheres, tornando-se símbolo de longevidade, liderança e pioneirismo no esporte. Ao longo de 29 anos dedicados ao futebol, acumulou 368 partidas e 42 gols, além de títulos expressivos com a Seleção Brasileira, como três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos e cinco conquistas da Copa América.

Formiga se despediu dos gramados em 2022 e, desde então, passou a atuar nos bastidores da modalidade. Após a aposentadoria, exerceu o cargo de secretária-adjunta de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo, e esteve envolvida em diferentes iniciativas de fomento ao futebol feminino. Entre elas, foi embaixadora da primeira Copa Maria Bonita e participou do Programa de Iniciativas Sociais, realizado em Paris, em novembro do ano passado.