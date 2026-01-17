BAIANÃO 2026

Porto-BA x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Porto-BA e Vitória se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O duelo coloca frente a frente o caçula do estadual, que vive bom início de competição, contra o Leão da Barra, que busca a primeira vitória no torneio

Onde assistir Porto-BA x Vitória ao vivo

A partida entre Porto-BA e Vitória terá transmissão ao vivo pela TVE, com exibição na TV aberta e no canal oficial da emissora no YouTube.

Porto-BA

Fundado em 2024, o Porto disputa apenas o seu segundo Campeonato Baiano, mas vem surpreendendo positivamente. Invicto, o time ocupa a 3ª colocação, com uma vitória por 3x2 sobre o Galícia e um empate em 2x2 contra o Jequié. A equipe comandada por Alexsandro Oliveira quer manter o bom momento diante do Vitória para seguir na zona de classificação à próxima fase.

Este será apenas o segundo confronto da história entre os clubes e o primeiro em Porto Seguro. No Baianão de 2025, o Vitória venceu por 2x1, no Barradão.

Vitória

O Vitória ainda não venceu nem marcou gols no Campeonato Baiano 2026. Utilizando um time alternativo, enquanto o elenco principal se prepara para o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soma dois empates sem gols, contra Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.

Sob o comando de Rodrigo Chagas, a equipe formada majoritariamente por jovens da base pode contar com o veterano Osvaldo e com o retorno do lateral Jamerson para tentar desencantar na competição e conquistar os primeiros três pontos.

Prováveis escalações de Porto-BA x Vitória

Porto-BA: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Bandeira, Everton Santana e Peu; Ygor, Lima e Bruno Ferreira; Diki, Ítalo e Luan Rodrigues. Técnico: Alexsandro Oliveira.

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo Silva e Felipe Vieira (Jamerson); José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Cardoso (Kike Saverio); Osvaldo. Técnico: Rodrigo Chagas.



Ficha do Jogo

Jogo: Porto-BA x Vitória

Campeonato: Campeonato Baiano 2026

Rodada: 3ª rodada

Data: Domingo, 18 de janeiro de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Agnaldo Bento, Porto Seguro – BA

Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube)

Arbitragem