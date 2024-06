RACISMO EM ESTÁDIO

Torcedores do Valencia são condenados à prisão por insultos racistas contra Vini Jr

O trio foi sentenciado a oito meses de reclusão e terá de ficar dois anos sem entrar em estádios de futebol

Estadão

Publicado em 10 de junho de 2024 às 09:50

Vini Jr com o agasalho "uma só pele, uma só identidade" Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Três torcedores do Valencia foram condenados à prisão por insultos racistas contra o jogador Vini Jr. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10).

O trio foi sentenciado a oito meses de reclusão e terá de ficar dois anos sem entrar em estádios de futebol, além de arcar com as custas do processo. Além da condenação, eles leram uma carta com pedidos de desculpas ao jogador.

Os insultos ocorreram em maio do ano passado, no estádio Mestalla, durante partida do Real Madrid e Valencia. Os torcedores foram denunciados pela La Liga e foram identificados a partir das imagens de câmeras de segurança do estádio.

"Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Jr. e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a Liga irá detectar, denunciar, e haverá consequências penais para eles", afirmou o presidente de La Liga, Javier Tebas, em declarações reproduzidas pelo Marca.

Relembre o caso

O caso ocorreu em 21 de maio de 2023, no jogo entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla, na cidade de Valência. Parte da torcida proferiu a Vini Jr. insultos racistas e o chamou de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro identificou os torcedores que o ofenderam e o jogo foi paralisado no segundo tempo.

Vini se envolveu em confusão com atletas do Valencia em seguida e acabou expulso. Na ocasião, o Real Madrid foi derrotado por 1 a 0. Após a repercussão do caso, o Ministério Público de Valência denunciou os torcedores que insultaram o brasileiro por crime de ódio, e a Justiça espanhola levou o trio a julgamento.