Valendo a liderança do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona se enfrentam na Fonte Nova

Alan Pinheiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00
Pela primeira vez na temporada, o Bahia vai viver uma noite decisiva na Arena Fonte Nova. Em confronto direto que vale o topo da tabela de classificação do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (20), a partir das 19h15. A partida, válida pela 4ª rodada, põe frente a frente as duas melhores equipes do torneio até o momento.
O Esquadrão chega com 100% de aproveitamento: venceu os três primeiros jogos e soma nove pontos. Já o Barcelona aparece logo atrás com sete pontos somados. O cenário é claro: quem vencer termina a rodada na liderança. Em caso de empate, o Tricolor mantém a ponta.
Seguindo o planejamento de rodagem do elenco, o técnico Rogério Ceni indicou que deve escalar jogadores do time principal que ainda não estrearam na temporada. A expectativa é que nomes de peso iniciem a partida, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Willian José. Recuperado após lesão, Kike Olivera é outro que pode aparecer em campo.
"Esse time que iniciou hoje [último sábado] vai continuar treinando durante a semana. O time que descansou hoje volta a treinar amanhã [último domingo]. E a gente mescla com os garotos. Sempre rodando o elenco, preservando e dando minutagem. É uma época de treinamento. É para que eles treinem a parte física, tática, técnica", explicou Ceni.
Além dos já citados atletas tricolores, Gilberto, Luciano Juba, Ademir e Erick Pulga devem ganhar oportunidade. Entre aqueles que atuaram no sábado (17), o goleiro Ronaldo é o único com maior possibilidade de repetir a titularidade. Em contrapartida, Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu, Iago Borduchi, Acevedo, Erick, Cauly e Michel Araujo podem ser poupados.
“Vamos tentar sempre dar rodagem para que não tenha cansaço físico muito grande. Caso contrário vamos tentar rodar. Mas temos jogos decisivos de Libertadores e Brasileiro. É a oportunidade de cada um se mostrar para a gente escolher uma base mais sólida com trocas para fazer”, finalizou Rogério Ceni.
O Bahia iniciou a competição com uma equipe alternativa e somente começou a incluir os jogadores que pertencem ao grupo titular no último confronto. No entanto, mesmo com a utilização desses atletas na rotação, a tendência é de que os Pivetes de Aço continuem ganhando espaço com Ceni, principalmente o jovem trio de ataque formado por Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim.
Mesmo com uma mescla nos jogos iniciais, o volante Nico Acevedo destacou o desejo de vencer do grupo e a responsabilidade de seguir em busca dos resultados positivos. “Nós sempre queremos ganhar. Sabemos que vencer nos dá confiança e sabemos que a torcida também sempre quer que o time ganhe. Mas estamos tranquilos, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo e esperamos que continue dando resultados”.
O histórico do confronto é curto, mas favorável ao Tricolor. Em quatro jogos disputados entre as equipes por todas as competições, o Bahia venceu três e o Barcelona de Ilhéus venceu um. Quando o mando de campo foi do Bahia, o equilíbrio foi maior. Em dois jogos, um triunfo para cada lado. Na última vez em que se enfrentaram, o Tricolor superou a Onça por 1x0. A partida foi marcada pela realização do confronto no Barradão, estádio do Vitória. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Willian José.