Valendo a liderança do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona se enfrentam na Fonte Nova

Confronto válido pela 4ª rodada do estadual acontece nesta terça-feira (20), a partir das 19h15

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

Titulares do Bahia podem fazer estreia na temporada contra o Barcelona de Ilhéus
Titulares do Bahia podem fazer estreia na temporada contra o Barcelona de Ilhéus Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Pela primeira vez na temporada, o Bahia vai viver uma noite decisiva na Arena Fonte Nova. Em confronto direto que vale o topo da tabela de classificação do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (20), a partir das 19h15. A partida, válida pela 4ª rodada, põe frente a frente as duas melhores equipes do torneio até o momento.

O Esquadrão chega com 100% de aproveitamento: venceu os três primeiros jogos e soma nove pontos. Já o Barcelona aparece logo atrás com sete pontos somados. O cenário é claro: quem vencer termina a rodada na liderança. Em caso de empate, o Tricolor mantém a ponta.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução
2ª rodada: Quinta-feira (05/2), às 19h - Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
3ª rodada: Quarta-feira (11/2), às 21h30 - Vasco da Gama x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro por Reprodução
4ª rodada: A definir - Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Domingo (15/3), às 16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre  por Reprodução
7ª rodada:  Quarta-feira (18/3), às 19h - Bahia x RB Bragantino, na Arena Fonte Nova por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), às 16h - Remo x Bahia, no Mangueirão, em Belém por Reprodução

1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução

Seguindo o planejamento de rodagem do elenco, o técnico Rogério Ceni indicou que deve escalar jogadores do time principal que ainda não estrearam na temporada. A expectativa é que nomes de peso iniciem a partida, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Willian José. Recuperado após lesão, Kike Olivera é outro que pode aparecer em campo.

"Esse time que iniciou hoje [último sábado] vai continuar treinando durante a semana. O time que descansou hoje volta a treinar amanhã [último domingo]. E a gente mescla com os garotos. Sempre rodando o elenco, preservando e dando minutagem. É uma época de treinamento. É para que eles treinem a parte física, tática, técnica", explicou Ceni.

Além dos já citados atletas tricolores, Gilberto, Luciano Juba, Ademir e Erick Pulga devem ganhar oportunidade. Entre aqueles que atuaram no sábado (17), o goleiro Ronaldo é o único com maior possibilidade de repetir a titularidade. Em contrapartida, Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu, Iago Borduchi, Acevedo, Erick, Cauly e Michel Araujo podem ser poupados.

“Vamos tentar sempre dar rodagem para que não tenha cansaço físico muito grande. Caso contrário vamos tentar rodar. Mas temos jogos decisivos de Libertadores e Brasileiro. É a oportunidade de cada um se mostrar para a gente escolher uma base mais sólida com trocas para fazer”, finalizou Rogério Ceni.

O Bahia iniciou a competição com uma equipe alternativa e somente começou a incluir os jogadores que pertencem ao grupo titular no último confronto. No entanto, mesmo com a utilização desses atletas na rotação, a tendência é de que os Pivetes de Aço continuem ganhando espaço com Ceni, principalmente o jovem trio de ataque formado por Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim.

Confira momentos de Nico Acevedo com a camisa do Bahia

Nico Acevedo antecipou clima do clássico Ba-Vi por Letícia Martins / EC Bahia
Acevedo durante a partida contra o Fortaleza por Fillipe Alves/ Estadão Conteúdo
Acevedo, com a bola, tem chance de começar na equipe titular por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Nico Acevedo começou como titular do Bahia diante do Ceará por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Acevedo com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Acevedo com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Acevedo em treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Acevedo com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Acevedo com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Acevedo com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Nico Acevedo antecipou clima do clássico Ba-Vi por Letícia Martins / EC Bahia

Mesmo com uma mescla nos jogos iniciais, o volante Nico Acevedo destacou o desejo de vencer do grupo e a responsabilidade de seguir em busca dos resultados positivos. “Nós sempre queremos ganhar. Sabemos que vencer nos dá confiança e sabemos que a torcida também sempre quer que o time ganhe. Mas estamos tranquilos, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo e esperamos que continue dando resultados”.

O histórico do confronto é curto, mas favorável ao Tricolor. Em quatro jogos disputados entre as equipes por todas as competições, o Bahia venceu três e o Barcelona de Ilhéus venceu um. Quando o mando de campo foi do Bahia, o equilíbrio foi maior. Em dois jogos, um triunfo para cada lado. Na última vez em que se enfrentaram, o Tricolor superou a Onça por 1x0. A partida foi marcada pela realização do confronto no Barradão, estádio do Vitória. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Willian José.

