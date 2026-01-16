Acesse sua conta
'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

Competição reunirá os principais nomes do circuito entre março e contará pontos importantes para o ranking olímpico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:47

Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

O Campeonato Mundial de Skate será realizado no Brasil em 2026. A World Skate confirmou que São Paulo vai receber a competição entre os dias 4 e 8 de março, com disputas nas modalidades street e park, reunindo os principais nomes do cenário internacional.

Após a confirmação, Rayssa Leal celebrou a novidade nas redes sociais. O SporTV, canal responsável pela transmissão do evento para o Brasil, publicou uma arte anunciando o Mundial na capital paulista com uma foto da skatista, e elarepublicou a imagem comemorando a realização do torneio no país.

Nas redes sociais, Rayssa Leal celebra realização do Mundial no Brasil Crédito: Reproduçaõ/Redes sociais

De acordo com documentos divulgados pela entidade, o campeonato acontecerá no Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo, ao lado do Parque Villa-Lobos. O Mundial será válido pela temporada de 2025 e contará pontos importantes para o ranking olímpico.

Inicialmente, a competição estava programada para ocorrer em setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelada em julho. Em comunicado oficial, a World Skate informou que o país-sede não cumpriu exigências técnicas e operacionais necessárias para a organização do evento.

Entre os brasileiros já assegurados na chave principal estão Rayssa Leal, Raicca Ventura, Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury. Rayssa (street), Augusto Akio (park) e Raicca Ventura (park) chegam ao evento como atuais campeões mundiais.

Uma das principais novidades desta edição será a realização simultânea das provas de street e park, algo inédito no Mundial. Tradicionalmente, as modalidades acontecem em períodos distintos no calendário da World Skate. As pistas da capital paulista, inclusive, já passam por ajustes desde o ano passado para atender às exigências internacionais e receber a competição.

