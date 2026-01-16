'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:47
O Campeonato Mundial de Skate será realizado no Brasil em 2026. A World Skate confirmou que São Paulo vai receber a competição entre os dias 4 e 8 de março, com disputas nas modalidades street e park, reunindo os principais nomes do cenário internacional.
Após a confirmação, Rayssa Leal celebrou a novidade nas redes sociais. O SporTV, canal responsável pela transmissão do evento para o Brasil, publicou uma arte anunciando o Mundial na capital paulista com uma foto da skatista, e elarepublicou a imagem comemorando a realização do torneio no país.
De acordo com documentos divulgados pela entidade, o campeonato acontecerá no Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo, ao lado do Parque Villa-Lobos. O Mundial será válido pela temporada de 2025 e contará pontos importantes para o ranking olímpico.
Inicialmente, a competição estava programada para ocorrer em setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelada em julho. Em comunicado oficial, a World Skate informou que o país-sede não cumpriu exigências técnicas e operacionais necessárias para a organização do evento.
A escolha de São Paulo reforça o protagonismo da cidade no cenário internacional do skate. A capital sediou as duas últimas edições do SLS Super Crown, ambas vencidas por Rayssa, e já recebeu Mundiais de street e park em 2019. Na ocasião, a brasileira Pamela Rosa foi campeã do street, enquanto Rayssa Leal, então com 11 anos, ficou com o vice-campeonato.
A programação prevê os primeiros dias dedicados a treinos oficiais. As disputas começam em 4 de março, com as fases classificatórias para atletas que não possuem vaga direta pelo ranking. Entre os dias 6 e 8, entram em ação os principais nomes do circuito mundial.
Entre os brasileiros já assegurados na chave principal estão Rayssa Leal, Raicca Ventura, Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury. Rayssa (street), Augusto Akio (park) e Raicca Ventura (park) chegam ao evento como atuais campeões mundiais.
Uma das principais novidades desta edição será a realização simultânea das provas de street e park, algo inédito no Mundial. Tradicionalmente, as modalidades acontecem em períodos distintos no calendário da World Skate. As pistas da capital paulista, inclusive, já passam por ajustes desde o ano passado para atender às exigências internacionais e receber a competição.